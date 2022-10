Coppa Italia, al Friuli arriva il Monza: Udinese tra turnover e voglia di passare per sfidare la Juve

Gara “secca”, mercoledì 19 ottobre, allo stadio Friuli contro il Monza. Soltanto questo spauracchio – rappresentato dalla possibile coda dei tempi supplementari e dei rigori in caso di persistente risultato di parità – potrebbe spaventare l’Udinese che ritorna a frequentare il tabellone di Coppa Italia arrivato al secondo turno, un “giro di valzer” cominciato martedì con il Torino, per quanto concerne le squadre di serie A, guarda caso la prossima avversaria dell’Udinese in campionato.

Proprio il pensiero fisso sulla lusinghiera classifica potrebbe condizionare i pensieri sul trofeo nazionale. In soldoni: vale la pena impiegare tanti titolari per passare il turno e incrociare la Juventus che, grazie al proprio status di “big”, è già qualificata per gli ottavi di finale?

Le sensazioni

A naso Andrea Sottil qualche calcolo lo farà. Per esempio, quel problema di Silvestri a un piede, svelato dopo la partita contro la Lazio e citato per testimoniare l’attaccamento alla maglia del portiere, gli consiglierà a mettere tra i pali Padelli, uno che queste serate di Coppa Italia le viveva anche con la maglia dell’Inter addosso.

In difesa poi ci sarà del turnover che però sarà condizionato dall’infortunio di Rodrigo Becao, un guaio muscolare al flessore della gamba destra meno grave del previsto che lo costringerà comunque a uno stop fino al fine della settimana.

Il punto è che il brasiliano non sarà a disposizione per la gara con il Toro, domenica in campionato, e quindi vista la squalifica avrebbe sicuramente giocato stasera.

Le scelte

Non resta che cercare di anticipare Sottil, anche se si tratta di un esercizio che per difficoltà sarebbe inferiore soltanto a quello di centrare la sestina da quasi 300 milioni di euro al SuperEnalotto.

Potrebbe proporre Nehuen Perez sulla destra in difesa con la centro Nuytinck e a sinistra Ebosse, anche se due su tre dovrebbero essere titolari con il Toro.

Cambierà, a meno di colpi di scena, i due esterni, sistemando Ezihibue a destra e il “misterioso” Embosele a sinistra. Al centro della mediana c’è posto per Jajalo, da tempo fuori dal giro, mentre come interni Lovric e Arslan sembrano in pole. In attacco una coppia credibile è Success-Nestorovski. Così Silvestri, Bijol, Pereyra, Udogie, Samardzic, Walace, makengo, Deulofeu e Beto, nove probabili titolari, riuscirebbero a tirare il fiato.

Gli avversari

A differenza di Sottil, martedì il collega Raffaele Palladino ha parlato della sfida del Friuli: «Affrontiamo un’Udinese che è una squadra forte, in salute e organizzata. Oltre ad essere allenata molto bene.

Mi aspetto massimo impegno da parte di tutti quanti. Mi aspetto che chi sarà chiamato in causa dia il 100 per cento. È un’occasione per chi fino ad oggi non ha avuto spazio». Per la serie: anche il Monza ha studiato un turnover scientifico.