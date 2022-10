De Marchi senza squadra, stagione 2023 a rischio

Alessandro De Marchi, caduto domenica nella Veneto Classic, nell’ultima gara della stagione 2022, ha salutato tutti, attraverso il social network, con una frase enigmatica: «Cala il sipario così, nel peggiore dei modi. Caduta, botte, un paio di costole rotte e stop. Stagione, e forse non solo quella, finita. Ad maiora!».

I tanti tifosi del Rosso di Buja si sono subito scatenati, via web e non solo, nel fare coraggio all’atleta che nell’ultimo biennio ha corso con la Israel Premier Tech, nel World Tour.

Inevitabile, però, che il pensiero vada alla sua situazione contrattuale: l’accordo con il team israeliano va a scadere in queste settimane. Ecco perché è il caso di argomentare quel post.

«Il problema alle costole è poca cosa – confida Alessandro –: ne ho passate di peggiori. Tutto sommato, vista la tipologia della caduta è andata anche bene.

Piuttosto, l’incidente è stata la ciliegina amara su una torta già indigesta perché quest’ultimo periodo non è dei migliori. Il fatto di non essere ancora riuscito a firmare un contratto per la prossima stagione mi fa arrabbiare».

Quel che fa specie è proprio il fatto che rischi di restare a piedi un ciclista dell’esperienza di De Marchi, capace di vincere una ventina di corse su strada a livello internazionale, atleta più combattivo al Tour 2014, celebrato in maglia rosa nel 2021 (prima di cadere), recente protagonista con la Nazionale ai campionati del mondo Gravel.

E i 36 anni di età, in questo caso, dovrebbero essere un valore, piuttosto che un limite. «Di sicuro – conferma il “DeMa” –, non avrei mai creduto di trovarmi in questa situazione a metà ottobre.

Sono ben consapevole di avere un’età nella quale occorre ridimensionare certe aspettative. Non intendo certo piangermi addosso, ci sono cose ben peggiori nella vita. Però non è questo il modo nel quale mi aspettavo di essere trattato.

L’ultima stagione, senza risultati eclatanti, va archiviata come negativa, senza dubbi. Confidavo molto sul fatto che venisse valutata tutta la mia storia, invece la gente ha memoria molto corta, ricorda solo l’ultimo anno e guarda la carta d’identità e questo mi dà molto fastidio».

Alessandro De Marchi ha sul tavolo più di qualche proposta, ma la situazione generale di incertezza nelle classifiche e sulle partecipazioni al prossimo World Tour fa si che tutto sia cristallizzato. Il Rosso di Buja ha abituato a non mollare mai ed è pronto a rilanciare l’azione, come fa quando è in fuga.

«Ho ancora forti motivazioni, non ho mai pensato di fermarmi adesso. Contratti per trascinarmi a fine carriera non mi interessano: vorrei continuare ad interpretare il mio ruolo come ho sempre fatto».