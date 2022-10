L’Apu può sorridere: sabato l’esordio di Briscoe al Carnera

Il calendario inizia a proporre gli scontri diretti, l’Apu Old Wild West si prepara tirando a lucido Isaiah Briscoe. Il giocatore americano ha smaltito la tendinite che lo ha costretto a saltare le partite contro San Severo e Chiusi e da ieri è di nuovo in gruppo per gli allenamenti.

PRIMA AL CARNERA

Dovrebbe essere la volta buona per il debutto ufficiale davanti al pubblico friulano per l’ex Orlando Magic. La “prima” nel suo nuovo teatro era annunciata lo scorso 8 ottobre nel remake di Supercoppa con Fabi e compagni, invece l’infiammazione al tendine guastò in parte la festa.

Solo un rinvio di due settimane, Briscoe ha lavorato individualmente anche lo scorso weekend e ieri ha svolto la doppia seduta d’allenamento, sia la parte atletica che quella dedicata al basket.

Oggi nuovo test, se da qui a venerdì non dovessero insorgere complicazioni, l’esterno del New Jersey verrà regolarmente convocato per la partita di sabato sera.

ALL’ATTACCO

Il rientro di Briscoe aggiungerà una freccia all’arco di Boniciolli in occasione della difficile sfida alla Tramec Cento. Gli emiliani, a punteggio pieno come i bianconeri, non sono da considerarsi una meteora e nemmeno un’outsider.

Il mercato estivo è stato importante, in linea con le ambizioni della società, e i risultati sono tangibili: Cento è la squadra meno perforata del girone Rosso e in sei delle sette partite ufficiali disputate ha subito meno di 70 punti.

Solo nei quarti di Supercoppa, contro una big come la Vanoli Cremona, ne ha incassati 74. Serve quindi la miglior Apu per questo crash test: è chiaro che Isaiah Briscoe non può essere al meglio e che ha bisogno di tempo per inserirsi nel nuovo contesto, ma l’esordio del 3 ottobre a Ferrara (13 punti e 7 assist) ha fatto capire che il ragazzo ha talento in quantità.

RIECCO IL TURNOVER

Finora acciacchi e infortuni hanno rinviato il tempo delle prime scelte dolorose, ma col rientro di Briscoe qualcuno dovrà accomodarsi in borghese a bordo campo.

Alla luce di quanto visto nelle ultime due partite, Boniciolli non avrà un compito facile: nel reparto esterni, quello più affollato, tutti stanno vivendo un ottimo momento di forma.