L’ex Domizzi: «All’Udinese manca soltanto una finale, per questo in Coppa schiererei l’undici migliore»

Dici Coppa Italia, col Monza piazzato nel cuore della settimana tra il pareggio con la Lazio e il Torino in arrivo domenica al Friuli, e il pensiero corre al 2014, quando l’Udinese si fermò nella semifinale di ritorno persa a Firenze per 2-0, là dove Maurizio Domizzi prima sfiorò un gol e poi venne espulso.

Oggi l’ex baluardo difensivo che ha vestito per 171 volte la maglia bianconera dal 2008 al 2016 allena il Castelvetro, nell’Eccellenza emiliana, e seguendo la Zebretta dallo schermo si è fatto l’idea che la coppa possa e debba diventare un obiettivo da perseguire per i friulani.

Domizzi, i tifosi dell’Udinese stanno sognando l’Europa e forse anche per questo motivo la coppa potrebbe essere vista come un diversivo stancante, in attesa del Toro...

«Invece io penso l’esatto contrario, soprattutto perché le cose stanno andando talmente bene che l’entusiasmo chiama a nuove vittorie e poi l’Udinese non ha problemi di tenuta atletica, anzi».

Sottil dovrebbe testare gran parte delle seconde linee, proponendo quindi un turnover spinto.

«Questo non lo so, ma io schiererei l’undici migliore perché la coppa è un obiettivo alla portata, e una finale è l’unica cosa che manca a un club del profilo dell’Udinese. Quanto al sogno Europa, per tornarci bisognerà mantenere il ritmo sperando nella caduta di qualche big, mentre il percorso in coppa è molto più breve».

Vista da ex, dove la sta sorprendendo l’Udinese?

«Ci sono tre fattori a mio avviso determinanti e concomitanti in questa partenza a razzo, e il primo è Sottil che ha portato positività in tutto l’ambiente. Lo vedo dal suo atteggiamento, da quello che dice e come lo dice nelle interviste. Probabilmente, nell’ambiente all’inizio c’era la velata preoccupazione che lui non fosse all’altezza, mentre lui era invece convintissimo, e adesso lo sta dimostrando».

Il secondo e terzo fattore?

«Il mercato, che non ha privato la squadra dei big del calibro di Pereyra, Deulofeu, Becao e dello stesso Silvestri, un portiere che sbaglia il meno possibile e para il parabile, unito alla crescita e quindi al buon livello raggiunto da alcuni giovani come Perez, Makengo, Samardzic e Udogie».

Visto il ruolo da lei ricoperto in carriera, quale è il giudizio su Jaka Bijol, che ha preso il posto di Pablo Marì.

«È un centrale pulito tecnicamente, ottimo colpitore di testa e se gioca con attitudine e personalità è anche affidabile, perché ha un percorso importante alle spalle con campionati giocati in Germania e Russa, oltre alle numerose presenze in nazionale che valgono come un centinaio in campionato. Bijol quindi è giovane, ma maturo in relazione a quanto ha già sviluppato in termini di esperienza a buoni livelli».

Le ultime riflessioni sul Monza di Palladino e sul Torino di Juric, prossimi avversari al Friuli.

«Palladino è stata una sorpresa un po’ per tutti, è difficile cambiare tutto in poco tempo, mentre il Toro è una squadra che prende pochi gol e che non crea molto, ma molto lineare e molto forte fisicamente, a cui però mancano due-tre giocatori di qualità».