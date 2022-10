«Udine, piazza da serie A e squadra forte»: così Super Mario Boni promuove l’Apu

È partito dal Friuli il tour di Mario Boni negli spogliatoi di A2 in qualità di vicepresidente della Giba, l’associazione che tutela i diritti dei giocatori italiani di basket. “Super Mario”, 59 anni e oltre 20mila punti in carriera nei campionati Fip, ha fatto visita all’Apu Old Wild West nel tardo pomeriggio di martedì e alla Gesteco Cividale nella mattinata di ieri. Nel quarantennale Giba, la missione di Boni è di illustrare la nuova legge sul diritto sportivo. L’occasione è buona per parlare del campionato di A2, di Apu e di Eagles.

Boni, che novità ci sono con la nuova legge sul diritto sportivo?

«È stato riconosciuto che chi fa sport come lavoro ha diritto a tutele previdenziali e assicurative. Durante la pandemia il Governo si è accorto che un milione di persone hanno chiesto il sussidio e si è aperto un lungo percorso».

Lei è stato ospite al Carnera, che impressione ha ricavato della struttura Apu?

«È una società organizzata, con uno dei califfi degli allenatori italiani. La squadra segue tantissimo Boniciolli, che ha un’autorevolezza guadagnata con una carriera notevole».

Ha visto giocare l’Apu anche a Forlì in Supercoppa. Impressioni?

«La squadra è straripante fisicamente. È partita molto bene in campionato, però i giudizi è meglio farli a fine stagione: maggio e giugno sono i mesi decisivi, ogni piccolo dettaglio può essere decisivo».

Dei nuovi acquisti bianconeri chi l’ha impressionata maggiormente?

«Sherrill è bravo nell’uno contro uno e ha grandi doti realizzative. Mi è piaciuto molto Palumbo, ha visione di gioco».

La sensazione è che ormai la A2 stia stretta all’Apu e al suo pubblico. Concorda?

«Certo, stiamo parlando di una piazza con tradizione cestistica. Ho giocato a Udine quando era in A1. È pronta a tornarci, è la sua condizione naturale».

Che impressione le ha fatto la neopromossa Cividale?

«È un team intrigante, mi piace. In più ha Pillastrini, altro coach bravo a costruire le squadre. Ha tenuto Chiera, dando fiducia al gruppo che ha vinto il campionato e ha Rota come play, che vedo con piacere in A2. Altrettanto dico di Dell’Agnello: mi dà gusto vedere nella seconda lega ragazzi etichettati come giocatori di serie B».

La Gesteco può centrare la salvezza?

«Credo di sì. Ha le caratteristiche per fare bene in A2. Ripeto: gente come Pillastrini e Boniciolli è una garanzia, sanno fare le squadre e sanno allenare».