Covid, quattro atleti dell’Apu positivi al tampone: saltano la sfida con Cento

Il covid colpisce duro l’Apu Old Wild West alla vigilia del big match di serie A2 di basket con la Tramec Cento, in programma domani alle 20 al palasport Carnera di Udine.



Ben quattro giocatori sono risultati positivi ai controlli effettuati nel rispetto dei protocolli sanitari: i tamponi si sono resi necessari per la presenza di sintomi riconducibili al Covid. Secondo le prime ricostruzioni gli atleti positivi sarebbero Nobile, Sherrill, Palumbo e un ragazzo delle giovanili aggregato alla prima squadra per gli allenamenti. Per tutti isolamento come da ben nota procedura.



«Il resto del gruppo – si legge nella nota diramata dalla società bianconera - come prescritto dai protocolli è stato sottoposto a ulteriori test che hanno dato esito negativo».



Per la terza stagione consecutiva il virus è entrato nello spogliatoio udinese, sviluppando un focolaio fra i giocatori.