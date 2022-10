Dalla bici all’altare: sabato le nozze di Elena Cecchini ed Elia Viviani

Mancano poche ore al grande giorno che vedrà sposi due campioni del ciclismo internazionale: Elena Cecchini ed Elia Viviani, 30 e 33 anni. Il paese è in fermento per le nozze dell’anno che si celebreranno domani alle 11.30 nella chiesa di San Marco Evangelista.

Paesani pronti a dimostrare il grande affetto che hanno per Elena e la gratitudine per aver portato il nome della frazione di San Marco in giro per il mondo. La Pro loco di San Marco, presieduta da Danilo Moretuzzo, allestirà un chiosco fuori dalla sala della comunità per chi vorrà rifocillarsi durante l’evento. Le donne del paese si stanno impegnando ad abbellire, senza alcuna sfarzosità, come da desiderio della coppia, la piazza, e ad arredare la chiesa per la cerimonia. Il matrimonio porterà a Mereto anche alcune celebrità del ciclismo per festeggiare il coronamento di un amore condiviso ormai da dieci anni e che ora, tra una gara e l’altra, un allenamento o un ritiro ha trovato lo spazio per il sì che li unirà per la vita. Elena, fresca d’argento mondiale a cronometro con l’Italia, arriverà stasera nella casa paterna. Come vuole la tradizione, la sposa non deve vedere lo sposo il giorno antecedente il matrimonio: «Cercherò di passare una nottata tranquilla», ha detto la campionessa, mentre Elia, veronese, oro olimpico su pista 2016, ancora campione mondiale su pista nel 2022, è rientrato ieri sera dal ritiro con la squadra e ha solo la giornata di oggi per prepararsi al grande evento.

Mamma Raffaella e papà Luca, abituati alle grandi emozioni date da Elena cercano di trattenere la commozione: «Il mondiale è il mondiale – dicono –, ma il matrimonio è un’altra cosa». Gli occhi brillano di gioia, il sorriso è quello della felicità pura. Il vestito è top secret: «Rispecchierà la sua persona semplice, noi siamo una famiglia di persone semplici», dice mamma Raffaella.

La nonna Giannina è euforica per i tre avvenimenti belli del 2022 della famiglia Cecchini: i suoi 80 anni, la nascita della pronipotina Giada, ora il matrimonio di Elena. Domani in chiesa ci saranno solo parenti e amici stretti, un’ottantina gli invitati per la limitata capienza del luogo, poi la festa continuerà al castello di Susans. Gli sposi saranno raggiunti dai colleghi delle squadre e della Nazionale sia di Elena che di Elia; invitato anche il recordman dell’ora e oro ai mondiali su pista Filippo Ganna.

Anche in un momento di felicità Elena ed Elia rivolgono un pensiero affettuoso a Enzo Cainero, amico, manager sportivo ricoverato in ospedale a Udine per un malore, affinchè si possa riprendere presto.