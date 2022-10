In quattro positivi prima della gara al Carnera, ora l’Apu deve superare questa emergenza

Il Covid torna a mettere i bastoni fra le ruote all’Apu Old Wild West. Sono ben quattro i giocatori risultati positivi ai test effettuati nel rispetto dei protocolli sanitari: secondo le prime ricostruzioni gli atleti positivi sarebbero Nobile, Sherrill, Palumbo e un ragazzo delle giovanili aggregato alla prima squadra per gli allenamenti. Per tutti isolamento come da procedura.

SI GIOCA

Al momento non ci sono margini per chiedere il rinvio della partita in programma oggi alle 20 contro la Tramec Cento. I protocolli Fip, infatti, consentono il rinvio in caso di positività di almeno il 35% delle lista di atleti presentata dalla società a inizio stagione. L’Apu ha presentato una lista di 15 elementi: i 12 che abitualmente vengono utilizzati nelle gare ufficiali e 3 delle giovanili che di volta in volta su allenano con il gruppo senior. Ciò significa che la società bianconera potrebbe chiedere il rinvio solo in presenza di 6 positività fra i 15 giocatori della lista. Si gioca, quindi, a meno che nelle ore precedenti il match non emergano altre due positività. Per quanto riguarda i quattro giocatori colpiti dal Covid, sono tutti in buone condizioni: i sintomi sono lievi, tipici dell’influenza stagionale. La prospettiva è di ripetere il tampone dopo cinque giorni di isolamento, in caso di negatività potranno riprendere gli allenamenti, previo rinnovo dell’idoneità agonistica.

LA CARICA DI PEDONE

Nel pomeriggio di ieri, un’ora dopo la nota ufficiale sulle quattro positività, il presidente dell’Apu è intervenuto per dare uno scossone a un ambiente turbato dalla doccia fredda. «La sfortuna ci colpisce ancora. Giocheremo regolarmente, il regolamento federale impone un minimo di 6 giocatori per un rinvio, che Cento non intende accordare. Sono certo che la nostra squadra affronterà a testa alta questa imprevista difficoltà, scendendo in campo con il coltello tra i denti. Lo farà per i compagni bloccati a casa dal virus, lo farà per il nostro splendido pubblico, per tutta l’Apumania».

Alessandro Pedone invita squadra e tifosi a dare il massimo per ottenere il successo nonostante l’emergenza: «L’obiettivo è e resta quello di vincere e confermare il nostro primato in classifica, senza piangersi addosso, guardando avanti forti del Dna che ci contraddistingue. Oltre alla determinazione della squadra, avremo bisogno più che mai del supporto e del calore della nostra gente, che siamo certi sosterrà i ragazzi per tutti i 40 minuti. Battiamo insieme la sfortuna, battiamo insieme Cento. Tutti al Carnera e forza Apu».

PRECEDENTI COVID

Per la terza stagione consecutiva il virus è entrato nello spogliatoio udinese, sviluppando un focolaio. Nel gennaio 2021 il primo caso: Dominique Johnson positivo alla vigilia del big match casalingo con Torino, preludio ad altre positività nei giorni successivi e ad un filotto di sei sconfitte consecutive. Nel novembre 2021 altro focolaio, l’Asufc manda in quarantena la squadra e salta il match con Torino, alla ripresa sconfitta con Cantù dopo una settimana di stop.