Old Wild West: c’è un altro positivo al Covid, ma stasera si gioca

UDINE. Piove sul bagnato all’Old Wild West: c’è un altro positivo, ma la partita contro Cento di stasera (sabato 22 ottobre) al Carnera. Oltre a un giocatore delle giovanili, a Matteo Palumbo, Kashun Sherrill e Vittorio Nobile ad essere caduto nella rete del Covid è anche il giovane Tommaso Fantoma, che sta benissimo ma non potrà giocare come avrebbe, dovuto e voluto, e tanto, in una partita in cui la squadra di Boniciolli sarà fortemente in emergenza nel reparto guardie.

Giuseppe Pisano 22 Ottobre 2022

Così il club ha comunicato la novità in una nota: “L’Apu Old Wild West Udine comunica che, a seguito dei controlli effettuati nella mattinata odierna, è emerso un nuovo caso di positività al Covid-19, che si somma ai quattro già accertati nei giorni scorsi. Ulteriori due soggetti sono risultati debolmente positivi, ma in seguito agli accertamenti più approfonditi eseguiti alla Salus di Udine, è stata riscontrata la loro negatività. Pertanto la gara in programma questa sera al PalaCarnera contro Tramec Cento con inizio alle ore 20.00 e valida per il quarto turno del Girone Rosso di Serie A2 2022-2023 si giocherà regolarmente”.

Appuntamento al Carnera: ci sarà l’esordio in casa dell’americano Briscoe su cui poggerà tutto il peso dell’attacco per quanto riguarda gli esterni assieme a Mussini. Reparto ali e pivot in salute (almeno per ora), ma partita durissima, contro una squadra che è in testa con gli stessi punti dell’Apu (tre vittorie e zero sconfitte) che vorrà approfittare del momento duro dei padroni di casa.