Old Wild West sconfitta allo scadere, ma si consola con Briscoe

Decimata ma orgoglisa, l’Apu Old Wild West senza tre titolari fermati dal Covid perde allo scadere dopo una rimonta pazzesca. Per un tiro mda tre di Cento all’ultimo secondo, come con verona nella gara due di finale di giugno.

Perde perchè ha troppe assenze e un 2 su 24 da tre, perde dagli emiliani, squadra forte forte che giocando così finirà nella seconda fase probabilmente con i friulani e dunque si porterà dietro questi punti conquistati con una beneficiata di fortuna.

Sì, il ko al Carnera pesa doppio,ma l’Apu si deve consolare con il gruppo e una prima di Briscoe da leccarsi i baffi.

Giocatore ancora non al meglio della condizione ma capace di incantare e segnare un trentello facile facile con anche assist, leadership, rimbalzi, difesa e tanto altro. Hors categorie.

C’è una cinquantina di tifosi ospiti, ci sono gli sfottò tra supporters delle partite vere, il Carnera è quasi pieno ma nella prima vera partita dell’anno manca mezza Apu causa Covid.

Sherrill, Palumbo, Nobile, pure Fantoma che avrebbe fatto comodo, e cade nella rete del maledetto in mattinata. In campo vanno anche due “debolmente positivi”.

Ma ci va soprattutto Briscoe che, sin dalla presentazione delle squadre, si prende in mano i suoi che deve scalare una montagna.

Perché gli emiliani, spinti da un gran pubblico, iniziano con 4 triple di fila e tanto bel gioco. Pulito, ordinato, con Marcks gran giocatore, che bravo Zampini. Per 7 minuti è Isaiah contro gli altri.

Mussini (sbaglierà tanto al tiro perchè a fare il play perde lucidità) gli dà il cambio, con Mian (ancora male al tiro) sono gli unici piccoli.

Quasi tutti giocano fuori ruolo. Primo quarto 16-13 per Cento. C’è una partita, mai avuto dubbi. Gaspardo-Briscoe è subito un asse caldo. Briscoe, rimbalzo e assist per Cusin: schiacciata. Primo sorpasso 22-20.

Manca come il pane un play all’Apu, gli emiliani giocano da ottima squadra, cioè colpiscono sempre al momento giusto.

La coperta è corta lo si sapeva, e mancano troppi giocatori nello stesso ruolo, ma a metà partita l’Apu va avanti 34-33. Con 0 su 9 da tre (Mian avanti sennò è durissima), ma Boniciolli che va in spogliatoi esultando.

Marks e soprattutto Zampini (strano uno così, giovane, forte, non sia entrato nei radar di un progetto come Udine, peccato) sono un incubo.

Vero, quando corre Udine non ha rivali – comunque vada, non un dettaglio – ma, quando una palla vagante finisce incredibilmente a canestro, al Carnera cominciano a temere che finirà male: 38-44, massimo vantaggio, Udine senza regia, viene perforata da tre mentre non segna mai da fuori (0 su 16 dopo 30’) imbrigliata da una zona mista fatta bene.

La partita scivola pian piano nelle mani degli emiliani. Briscoe, signori giocatore di altro livello, ci crede. Anche perché Udine a 10’ dalla fine è ancora a meno 5: 48-53. Isaiah segna, si tuffa in difesa, trascina.

Prova a vincerla, sorretto da un indomito Esposito. Il Carnera diventa una bolgia. Il paisà da tre ha nelle mani, sbagliate (Mian, disastroso, dov’era?), due volte la tripla del meno uno. Niente. Non mollano mai i ragazzi del West, Briscoe con una tripla porta i suoi a meno tre. E a 18” dalla fine Udine attacca per il pareggio sotto di tre. Parità. E incita la folla. Otto secondi dalla fine. Marks, marcato male, punisce da tre.

Udine perde 72-69. Nel modo più brutto. Annotare per il ritorno.