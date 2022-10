Stagione dello sci al via, Della Mea è pronta: «Fisico e testa, così ho preparato la riscossa»

«Mi sento davvero bene. Ho allenato la testa e il fisico e l’infortunio è ormai solo un brutto ricordo. Voglio tirar fuori la Lara migliore in questa stagione e sciare al meglio, come so di saper fare».



C’é il tono della rivalsa e dei migliori buoni propositi nelle parole di Lara Della Mea, 23enne tarvisiana punta di diamante dello sci alpino Fvg. A mancare oggi, sarà il suo numero sulle piste di Soelden per il grande debutto, ormai tradizionale, della coppa del mondo di sci alpino al via alle ore 10 con il gigante femminile. Ma la stagione è solo all’inizio.



«Nel gigante l’anno scorso non sono andata molto bene anche per riflesso dell’infortunio e della riabilitazione perciò Soelden è saltato. La squadra di coppa del mondo va ancora definita e sapendo che ci sono 4 posti e a giocarceli saremo in 7, aspetto di capire cosa mi riserva quest’anno. Io sono pronta».



Come sta andando la preparazione?

«Ripeto, mi sento davvero bene. Da martedì a ieri ho fatto un ritiro in Val Senales con la squadra e ho risposto bene. Domenica si torna in Alto Adige per una seconda sessione».



Che programma hai seguito in questi mesi?

«Ho lavorato con il mental coach e rinforzato la parte fisica».



Novità nell’aria?

«A fine stagione ho testato i materiali e ho scelto di correre con la casa Fischer. Quest’anno cambiano gli skiman e i preparatori, ma siamo un gruppo affiatato e stiamo rispondendo con entusiasmo a questa novità».



Di riposo te sei concessa o ti sei solo allenata?

«Riposo? Poco ma buono (sorride Lara ndr), a maggio qualche giorno di mare a Corfù e Malta e a giugno ho ripreso le preparazioni. Bella e allenante anche l’esperienza del South American Cup dove me la sono cavata bene».



Propositi per la stagione alle soglie?

«Vorrei essere costante e riuscire comunque a sciare come so fare nella mia forma migliore. L’obiettivo è quello realistico di qualificarsi in Coppa del mondo e continuare a tenere duro».