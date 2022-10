Il derby è della Cda, Talmassons non lascia nemmeno un set a Martignacco

La Cda inizia il campionato di A2 con un 3-0 che vale doppio. Le ragazze di Talmassons hanno vinto in soli tre set il derby contro l’Itas Ceccarelli Martignacco, capovolgendo il risultato della Supercoppa Fvg (in cui aveva invece avuto la meglio la squadra di Gazzotti, sempre per 3-0).

Domenica 23 ottobre ha prevalso l’esperienza delle ragazze di Barbieri, che hanno espresso un gioco ben organizzato e più ordinato delle avversarie. Insieme alla Cda ha vinto tutto il popolo del volley, che ha risposto presente al primo grande appuntamento della stagione: sono stati oltre 700 gli spettatori sugli spalti del palasport di Latisana.

In mezzo agli appassionati e agli atleti anche sponsor e autorità delle grandi occasioni. L’Itas Ceccarelli ha il rammarico di aver sbagliato troppo, al di là della forza delle avversarie: Modestino e compagne hanno commesso troppi errori e sono state imprecise in fase di ricostruzione del gioco.

LA CRONACA.

Coach Leonardo Barbieri è partito con Eze al palleggio e Taborelli opposta, Caneva e Costantini al centro, Milana e Rosetto in banda, De Nardi libero.

Gazzotti ha invece schierato Allasia in cabina di regia, Sironi opposta, Modestino e Eckl al centro, Cortella e Wiblin in banda, Tellone libero. Nel primo set la Cda è partita con un grande muro, grazie al quale è riuscita a portarsi avanti subito per 6-2.

Messa da parte l’emozione e prese le misure, l’Itas Ceccarelli si è rifatta sotto (12-11), ma poi ha perso definitivamente contatto con il set. Sul 20-14 è entrata Cabassa per Sironi e con tre aces ha riacceso gli animi di Martignacco, ma la Talmassons ha poi chiuso senza troppa fatica il primo parziale.

Il secondo e terzo set sono stati accumunati da una Cda decisamente organizzata bene in campo, efficace sul cambio palla e complessivamente più precisa.

L’Itas Ceccarelli ha commesso tanti errori sciocchi, non provocati; è stata imprecisa sulle ricostruzioni e ha fatto maggior fatica a mettere giù la palla a terra. Entrambi i set si sono conclusi ai vantaggi a favore di Talmassons e in entrambi i casi sono stati caratterizzati dalle ingenuità della squadra di Gazzotti.

Nel secondo set l’Itas era arrivata a condurre per 24-22. Dopo essersi fatta annullare due palle-set, Martignacco sul 25 pari ha commesso un errore sul secondo tocco e spedito un pallonetto in mezzo alla rete. A chiudere il parziale sul 28-26 una palla di seconda intenzione di Eze.

Nel terzo set Martignacco ha messo pressione in battuta, cercando di creare più difficoltà a Milana. Una soluzione tattica efficace, che ha dato buoni frutti. Nel finale si è giocato punto a punto.

Martignacco era nuovamente in vantaggio 24-22, ma in volata, nonostante i grandi sforzi in difesa, è stata la maggior esperienza e concretezza della Cda ad avere la meglio.