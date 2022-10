La Gesteco regge metà partita a Pistoia, poi crolla

Regge due quarti la Gesteco, tenendo per poco più di metà gara testa a testa a una delle pretendenti al titolo, quella Pistoia rivelatasi alla lunga più solida, più continua. E, in quanto tale, uscita – domenica 23 ottobre – vincente dalla sfida di fronte ai friulani andata in scena al PalaCarrara.

Preventivabile, il ko è arrivato, pur lasciando ai ducali indicazioni importanti in merito alla propria tenuta al cospetto di una grande del torneo cadetto. Tenuta che, giocoforza, dovrà essere da qui in poi estesa per l’intera durata dei big match a venire.

Mattatore – annunciato – della serata, lo Usa Jordon Varnado, a referto con 24 punti. In 30’ sul campo, l’americano ha fatto il bello e cattivo tempo. Già dall’avvio: suo infatti il canestro che va per primo a sporcare la retina gialloblu.

Sul fronte opposto, sono capitan Chiera e Pepper a colpire, letali, dal perimetro. Senza timori: complici dunque un paio di zingarate nel pitturato di Dell’Agnello, la Gesteco, zitta zitta, si trova sul 6-13 al 5’.

La difesa a zona disegnata da coach Pillastrini per l’occasione consente poi a Cividale di mantenere il muso davanti, servendosi anche dei centri, dalla lunetta, di Rota (10-15).

Non c’è margine d’errore, tuttavia, al PalaCarrara: così, chiuse due azioni senza alcun frutto, Pistoia passa a condurre (16-17). Restano ad ogni modo in partita, Chiera e compagni: in transizione, Cassese non ci riflette e spara: boom, pari 20-20. Il conseguente sorpasso è ad opera di Battistini.

Pistoia tentenna, fatica a trovar soluzioni offensive che non vadano per forza a chiudersi con affondi del suo americano. Tanto basta, però, affinché la Giorgio Tesi Group riprenda il controllo del match (31-28).

Quando poi si sveglia anche Wheatle, il team toscano allunga sul 36-28. Quasi in scioltezza. Con altrettanta semplicità, Dell’Agnello ricuce calando l’asso: tripla dall’angolo e punteggio che, all’intervallo, prospetta grande equilibrio in vista della ripresa: 36-33.

Ha un’altra opinione in merito, però, l’avvio del terzo parziale, il break dei padroni di casa (6-0) a creare un piccolo solco fra le due formazioni. Coach Pilla, sapiente lupo di mare, chiama i suoi per parlarci un po’ su. Il time-out paga: a incassare è Rota che, rinfrancato, accorcia e suona la carica (42-36).

Pepper ne segue l’esempio completando un gioco da tre: il controparziale rimette Cividale in carreggiata (42-41). Anzi, grazie al momentaneo blackout vissuto in questo frangente da Pistoia, dà l’opportunità a Mouaha di guidare, in contropiede, i suoi nuovamente in testa.

A palazzo, tra i seggiolini del tifo toscano, qualcuno mormora, mentre in campo coach Brienza si becca un tecnico: insomma, la gara è più che mai aperta. Volubile, concede i suoi favori ad ambo le contendenti.

A turno: quello di Pistoia arriva, prorompente, sul finire del terzo quarto. Ed è evidenziato dal fallo antisportivo di Chiera, successivo a una sua palla persa. Accelerando, sulle ali di Wheatle, Pistoia vola sul 60-46. La spallata manda fuori giri le aquile.

Cigola allora la zona ducale, le rotazioni via via più lente. Battistini blocca l’emorragia (62-48), ma troppo tardi. Anche perché Cividale ripone anzitempo i remi in barca, capitolando senza ulteriori reazioni. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA