Udinese, mister Sottil dopo il ko con il Toro: «Non mi sento tradito dalla squadra»

Tradito dagli errori, dagli episodi storti sui quali sarebbe servita più attenzione, ma non dalla squadra e tanto meno da alcuni singoli apparsi meno incisivi di altri. L’ha vista, letta e giudicata così Andrea Sottil, corrucciato per la sconfitta, ma non per la prestazione sulla quale avrà comunque modo di tornare in sede di analisi.

ERRORI

Perché una buona partita, nè perfetta come se l’aspettava alla vigilia, non può definirsi completa se macchiata dagli errori determinanti sui quali Sottil è stato poi esaustivo in conferenza stampa.

«Sul primo gol dovevamo essere più attenti e lucidi sul movimento da fare, anche se poi avevamo posto rimedio riprendendo l’inserimento del giocatore del Toro.

Sul secondo, invece, avremmo dovuto marcare meno i riferimenti e più gli spazi, Bijol è arrivato in leggero ritardo e non avremmo dovuto farci trovare pari nell’uno contro uno in quella situazione, ma in vantaggio di un uomo».

Poi, ecco la difesa a spada tratta di Silvestri, apparso tutt’altro che esente da responsabilità. «Il tiro di Pellegri era forte e molto ravvicinato. Silvestri poi nel finale ha fatto un miracolo che ci ha tenuti in partita, una partita in cui abbiamo creato occasioni e in cui non ho visto il Torino nella ripresa.

Ecco perché non mi sento di rimproverare proprio nulla alla squadra. L’abbiamo persa per episodi poco fortunati».

SCELTE

Arriva poi anche la domanda sulle scelte iniziali di formazione e quelle relative ai cambi che implicano anche il giudizio sui giocatori subentrati.

«Tradito da qualcuno? No, non mi sento tradito. Faccio un mestiere dove devo scegliere prima e dopo è facile giudicare la prestazione. Credo di avere fatto scelte logiche considerando la Coppa Italia, le fatiche e l’avversario.

Ho deciso di fare il triplo cambio con Success che era stravolto, mettendo Beto, il nostro cannoniere e poi Arslan e Lovric, due giocatori con gamba e geometria, per cercare le linee di passaggio. Sono state scelte che rifarei. Ripeto, ci è mancata solo la zampata finale per chiudere e andare avanti».

MENTALITÁ

All’allenatore dei bianconeri viene ricordata la valenza di Rodrigo Becao, una domanda da cui Sottil trae spunto per ricordare il percorso scelto da questa Udinese.

«Trovo poco rispettoso parlare degli assenti per chi ha giocato la partita. Becao non c’è e io mi devo concentrare sui giocatori come sempre faccio. Credo che la linea difensiva abbia fatto una grande partita, aggressivi nell’arco dei cento minuti siamo.

I duelli uno contro, con Walace che va sempre al raddoppio, li facciamo perché vogliamo portare avanti una certa mentalità. Volevamo vincere davanti ai nostri splendidi tifosi che alla fine hanno applaudito la squadra.

Io mi preoccupo se la squadra non crea, non se ha occasioni. Questa sconfitta non deve creare depressione o processi. Prendiamone atto e andiamo avanti».