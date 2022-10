Briscoe profeta del Carnera: dopo il gran debutto racconta il primo mese all’Apu

Cool, è eccentrico. Ma, cosa più importante, è fortissimo. La riprova già sabato 29 al Carnera, nel match contro Cento: una gara in cui Isaiah Briscoe ha brillato. Eccome: per stile, sul campo e fuori, per gioco espresso. E, in generale, per quel talento forse eccessivo per un torneo come quello cadetto.

Ma di certo utile a rinvigorire le mire promozione dell’Apu. Influencer, fashion icon, imprenditore? No, per la squadra friulana Briscoe è l’uomo chiamato a dettare la moda dei prossimi mesi in A2. Autunno-Inverno, primavera inoltrata: non fa differenza. Il bianconero, con lui, sarà il colore della nuova stagione.

Partiamo dal ko di sabato: che gara è stata quella con Cento?

«Penso sia stata una bella partita. Pur avendo cinque giocatori fuori, abbiamo lottato, esprimendo la mentalità giusta. Peccato aver perso con un loro tiro allo scadere».

Match a parte, come procede il suo inserimento nel gruppo?

«Mi trovo già molto bene. Giocare a basket è la mia parte preferita della giornata e qui staff e compagni mi permettono di farlo al meglio: si fidano di me, di quel che faccio col pallone. Non potevo chiedere di meglio. Poi mi piace stare con gli altri ragazzi, tutti molto simpatici».

Il più simpatico?

«Non ce n’è uno in particolare, anche se Gaspardo è davvero spassoso (ride, ndr)».

Sono anche fior di giocatori.

«Sono ottimi. Quando saremo al completo, saremo pericolosissimi».

Cosa le sta chiedendo coach Boniciolli ?

«Principalmente, di essere me stesso. Quindi essere un leader, non per forza segnando. Fare il possibile affinché la squadra vinca. Qui si punta molto sullo sviluppo dell’azione, diversamente dagli States. Il coach mi sta dando l’opportunità di intervallare giochi di squadra con iniziative personali. Anche i miei compagni mi stanno permettendo di essere me stesso».

Ha già avuto modo di visitare la città?

«Sì, me la sto proprio godendo. Udine è una città molto calma, e a me piacciono i posti così. Nel tempo libero vado spesso e volentieri in centro, scatto qualche foto, mi rilasso, faccio un po’ di shopping. Poi sto provando i diversi ristoranti della zona: quando vedo che dentro c’è un po’ di gente, mi fido ed entro. È la mia prima esperienza in Italia: voglio che trascorra al meglio».

Contatti con i tifosi?

«Ogni tanto qualcuno mi ferma e scambiamo due chiacchiere. Faccio qualche foto con i bambini: in America succede spesso, per cui ci sono abituato. It’s all love».

Su Instagram spopola coi suoi oltre 200mila follower: con lei, moda e basket si incontrano.

«Sì, è iniziato tutto in high school. Prima di ogni partita, mio padre mi invitava a vestirmi in un certo modo, a distinguermi. Di fatto, era un modo per esprimere me stesso. Questa cosa mi accompagna da allora, è parte di me».

Impossibile non notare i suoi tatuaggi: ce n’è uno a cui è più legato?

«Ognuno di essi racconta la mia storia. Forse, il mio preferito è quello che ritrae un buddha: simboleggia la pace, il godersi il momento. L’ho fatto quand’ero a Budapest in risposta a quanti mi dicevano che avrei dovuto essere in Nba o da qualche altra parte. Ora sono qui e sono felice, mi diverto a giocare con i miei nuovi compagni». —

