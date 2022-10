L’Udinese e i vizi da cancellare: troppi gol subiti nelle ultime gare al Friuli tra Coppa Italia e campionato

È il momento giusto. Per scrollarsi di dosso i difetti, quei vizi che l’Udinese adesso può ancora togliere dalle proprie partite senza compromettere la partenza lanciata, quelle sei vittorie di fila che l’hanno fatta schizzare tra le prime, in piena zona Europa, un’ambizione che i bianconeri possono coltivare se riusciranno a fare tesoro dei passaggi a vuoto emersi, in particolare, nella gara che è costata l’eliminazione precoce dalla Coppa Italia per mano di un modesto Monza – una delusione che potrebbe aver inciso soprattutto a livello psicologico – e nella sconfitta della scorsa domenica contro un Torino che non riusciva a vincere da cinque turni.

Logico, dunque, che non sia tutto da gettare a mare: è l’esatto contrario. L’Udinese ha continuato a fare la partita anche in queste due ultime occasioni, così come ha saputo duellare alla pari, nelle gare precedenti, con realtà di alta classifica come Atalanta e Lazio, ma è indubbio che ci sono dei particolari che non tornano e sui quali anche lo stesso Andrea Sottil da perfezionista sta meditando.

Da non dimenticare

Meglio cominciare con le cose “dolci” in questo tipo di analisi. La buona notizia è che la classifica dell’Udinese è ottima. Non tanto per la posizione, un sesto posto da dividere con l’Inter, quanto per quei 21 punti raccolti in undici turni che, tanto per rendere l’idea, a livello aritmetico proietterebbero i bianconeri ha un possibile finale a quota 72.

È un numero che testimonia la qualità della partenza della squadra di Sottil, non certo un obiettivo da scrivere sulla “famosa” lavagna dello spogliatoio. Si tratta di un bottino che l’Udinese ha messo insieme anche grazie alla capacità di rimontare, alla caparbietà che viene gettata sul rettangolo di gioco.

Una caratteristica premiata con Sassuolo e Verona, per esempio, quando Samardzic e Beto sono stati utilizzati nel finale. Ma che si è intravista anche contro il Monza in Coppa Italia e con il Torino, considerando che nel primo caso era stato addirittura ribaltato il risultato, prima di due minuti di disattenzione totale, mentre nel secondo Deulofeu aveva pareggiato il conto prima del gol decisivo dei granata nella ripresa.

Che gli interpreti bianconeri abbiamo cuore e qualità loro dicono anche i ct: Lionel Scaloni, quello dell’Argentina, ha inserito anche Pereyra, oltre a Nehuen Perez, nel listone del Mondiale, quello del Portogallo, Fernando Santos, ha preconvocato per il Qatar Beto.

Da eliminare

Sicuramente i risultati: anche i pareggi con Atalanta e Lazio? Ecco, la sconfitta con il Toro ha avuto questo effetto boomerang: ha messo in forse la bontà di delle due “X”. Dovrà riscattarsi nelle prossime uscite, l’Udinese, contro Cremonese e Spezia, trasferte intervallate dall’impegno casalingo con il Lecce.

Qui, allo stadio Friuli, nelle gare con Monza e Torino i bianconeri hanno incassato un po’ troppo, 5 gol, che diventano 7 se si contano anche i due presi con l’Atalanta in questo mese di ottobre. Servirà più attenzione per restare a livello di quelle che lottano per l’Europa. E più imprevedibilità.

I cambi Beto per Success, Lovric per Samardzic e Arslan per Makengo sicuramente Juric se li aspettava allo scoccare dell’ora di gioco. Servirà mescolare i numeri anche in quel frangente, magari spezzettando le sostituzioni, sfruttando le “finestre” utili per i cinque cambi in altro modo. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA