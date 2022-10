Pordenone con il problema del gol: attaccanti a secco da 40 giorni

È vero che non capiterà tutte le giornate di trovarsi di fronte un portiere come Semuel Pizzignacco, decisivo domenica scorsa per la vittoria della sua Feralpisalò, tuttavia è altrettanto vero che al Pordenone manca come l’ossigeno il gol dei propri attaccanti.

L’astinenza di quest’ultimi sta diventando un problema per la squadra di Mimmo Di Carlo: a realizzare l’ultimo centro delle punte è stato lo scorso 13 settembre Magnaghi. Da lì in poi più nulla.

E sono ormai passati più di 40 giorni. Proprio Magnaghi, nella gara con la Feralpi, è uscito infortunato dopo soli tre minuti dal suo ingresso in campo. Salterà la prossima sfida con la Pergolettese. Un altro centravanti che mancherà al mister dopo Palombi, anche lui ai box.

Il ko incassato con i gardesani è giunto dopo un’ottima prova, questo va sottolineato: il Pordenone a Lignano meritava molto di più. Lo stesso Di Carlo dopo il 90’ ha però sottolineato la poca concretezza da parte dei suoi, che in effetti negli ultimi 16 metri faticano come poche altre formazioni.

I dati realizzativi degli attaccanti non sono figli di un gruppo che ambisce al grande salto. Candellone ha segnato soltanto un gol, idem Magnaghi (entrambi con la Vecomp) e Piscopo (con la Triestina). Palombi, vittima di problemi muscolari, non ha praticamente mai giocato mentre Dubickas è ancora a secco.

Il lituano è quello che sinora ha maggiormente deluso: nell’ultimo mese, dopo vari acciacchi, sta trovando continuità ma allo stesso tempo non riesce mai a inquadrare la porta quando è in campo. Certo, il Pordenone ha anche altre armi, ha centrocampisti che segnano (3 gol sinora Pinato).

È un undici solido, che subisce pochissimo, ma non può sempre pensare di chiudere le partite a porta inviolata. Ha bisogno dei gol delle sue punte, una necessità peraltro comune alle altre squadre, nessuna ne è esente.

Ora che mancheranno Palombi e Magnaghi, Dubickas riuscirà a sbloccarsi? Candellone sarà in grado di ritrovare la porta dopo anni deludenti? Piscopo, che a inizio campionato aveva dimostrato di essere un ottimo giocatore, potrà ritrovarsi e a dare continuità alle sue prestazioni?

È chiaro che allenatore e dirigenza si attendono una svolta, anche se non è del tutto sbagliato fare già un pensiero al mercato di gennaio e a come poter eventualmente intervenire. Palombi rientrerà, è vero, ma avrà bisogno di tempo per poter carburare.

Nel frattempo Di Carlo dovrà fare di necessità virtù, consapevole tuttavia che la squadra dal punto di vista della prestazione non ha deluso al cospetto della Feralpi. A Crema domenica prossima servirà ripetersi. Perché solo macinando gioco e occasioni si potrà sopperire alle lacune dimostrate sinora dagli attaccanti.