Il Pordenone può ripartire dalla solidità della difesa

PORDENONE. Se gli attaccanti del Pordenone hanno sinora reso sotto le aspettative, non si può dire altrettanto dei componenti del reparto difensivo. È nel settore arretrato che la società neroverde, nel corso del mercato estivo, ha messo a segno i migliori affari.

Il miglior colpo si è dimostrato essere sinora Marco Festa, portiere ingaggiato dal Crotone. Il bresciano, classe 1992, ha fornito in ogni gara giocata un rendimento di alto livello. Con Triestina, Virtus Verona e Renate ha salvato il risultato con i suoi interventi, mentre sinora ha registrato ben sei “clean sheet”. Soltanto 5 i gol subiti, statistica che va a chiudere un quadro di eccellente profilo.

Difficilmente a Pordenone si sono visti portieri mediocri: Festa sta mantenendo l’ottima tradizione neroverde del ruolo.

Super è stato l’impatto, invece, di Marco Bruscagin, jolly della difesa. Arrivato come svincolato all’inizio di ottobre, senza sostenere la preparazione estiva ha disputato sinora tutte e cinque le partite in programma da quel momento, risultando il migliore in campo con Renate, Arzignano e FeralpiSalò. In questo mese si è capito perché mister Di Carlo lo apprezzi così tanto.

Di alto livello anche le prestazioni fornite sinora da Marco Pinato – centrocampista – e Arlind Ajeti, difensore. Il primo, già in neroverde la scorsa stagione, ha realizzato tre gol, di cui uno da tre punti (con il Sangiuliano). Il secondo si è visto meno ultimamente, complice un infortunio, ma a inizio campionato con le sue prestazioni tra i ramarri ha ritrovato la nazionale.

Tra i “flop”, almeno per quanto visto sinora, va annoverato Edgaras Dubickas, centravanti lituano ex Piacenza che non ha ancora segnato un gol: da lui si attende molto di più. Stesso discorso per Stefano Negro, difensore ex Triestina, che anche a Pordenone non riesce a mettersi alle spalle quei problemi fisici che l’hanno rallentato nelle precedenti esperienze. Anche Amedeo Benedetti, terzino ex Cittadella, ha tutto per incidere maggiormente: sinora si è espresso a corrente alternata.