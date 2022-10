L’Udinese ancora senza Becao: il difensore salterà altre due partite

UDINE. Ancora due settimane di pazienza, di lavoro e anche di speranza. È questo l'arco di tempo che potrebbe riportare Rodrigo Becao tra i titolari della difesa dell’Udinese, reparto che senza l’auspicabile recupero del brasiliano per le trasferte di Spezia e Napoli potrebbe arrivare ridotto all’osso fino alla sosta Mondiale, considerata anche l’assenza del lungodegente Adam Masina.

Per il momento, dunque, l’arrivederci di Becao a gennaio 2023 resta la peggiore delle ipotesi in chiave difensiva per l’Udinese.

Il pessimismo filtrato prima degli esami sostenuti martedì 25 ottobre dal brasiliano, come avevamo preannunciato, era motivato dal fastidio ancora avvertito al flessore della coscia destra infortunata a Roma contro la Lazio, quando il centrale lasciò il campo al 18’ del secondo tempo, dopo un contrasto con Zaccagni. Tuttavia, se ieri è stata lasciata più di una porta aperta alla speranza di un recupero per le ultime due partite prima della sosta, è perché i referti hanno confermato il leggero stiramento evidenziato la scorsa settimana, quando la diagnosi era stata confortante e l’immediata prospettiva era il possibile rientro per la trasferta di Cremona, partita che l’Udinese ha cominciato a preparare ieri pomeriggio al Bruseschi.

Lo stiramento quindi c’è ancora ed è per questo motivo che, di concerto con lo staff, Becao salterà i prossimi due appuntamenti con Cremonese e Lecce, anche se la voglia del brasiliano di rimettere piede in squadra è tanta e non è sfuggita neanche al Giudice sportivo che ha sanzionato l’Udinese con duemila euro di multa per l’entrata di Becao nello spogliatoio dei bianconeri nell'intervallo della sfida col Torino, per la quale era squalificato.

Nelle prossime due settimane il 26enne di Salvador de Bahia cercherà quindi il recupero e lo farà lavorando con pazienza e senza alcuna forzatura, come è stato deciso ieri assieme ad Andrea Sottil, fidandosi delle sensazioni e delle risposte che avrà di giorno in giorno da quel flessore che gli aveva già dato noia tre giorni prima della sfida del 9 ottobre con l’Atalanta, poi saltata anche per quel problema.

Come si ricorderà, infatti, quella era stata una settimana davvero tormentata per Becao, che oltre al problema fisico era stato chiamato dalla società a discutere del rinnovo contrattuale (la scadenza è a giugno 2024) sulla quale il difensore non ha concesso il via libera, al momento. Una chiusura forse motivata dalle attenzioni ricevute in estate da club nel giro Champions, come l’Inter in Italia, o nella ricca Premier, come l’Everton: sarà il tema da affrontare prossimamente, come sembra indicare anche l’arrivo in Italia di Luciano Ramalho, l’agente che lo portò all’Udinese nel 2019, nonché uomo di fiducia di Gino Pozzo in Sudamerica.

Tornando al campo, là dove l’Udinese non ha ancora vinto senza Becao in stagione (pareggio con l’Atalanta e doppio ko con Monza, in Coppa Italia, e Toro), Sottil si prepara a confermare il trio difensivo scelto nell’ultima gara, sapendo che in caso di ammonizione Nehuen Perez andrebbe in diffida, con Jaka Bijol in plancia di comando e Enzo Ebosse che si fa ancora preferire a Bram Nuytinck sul centrosinistra.