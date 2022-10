Moro e il sogno a cinque cerchi: «Penso di essermi meritato la maglia azzurra, ora l’obiettivo sono le Olimpiadi»

PORDENONE. La gentilezza e il sorriso sincero sono rimasti gli stessi di quando iniziava ad affacciarsi nel ciclismo dei “grandi”, quello che è cambiato è la prospettiva: la sua, prima di tutto, ma anche quella di tifosi e addetti ai lavori.

Oggi, Manlio Moro è parte essenziale del quartetto azzurro dell’inseguimento a squadre, argento ai recenti mondiali francesi.

Non male, se hai 20 anni e corri tra i dilettanti, non un caso, se si osserva quello che è stato il percorso dell’azzanese: un cammino che si fonda sul talento, ma viene alimentato da etica del lavoro, serietà e passione. Moro è felice di quanto fatto finora, non si monta la testa, ma – giustamente – sogna in grande. Il desiderio più intenso? Partecipare alle Olimpiadi di Parigi 2024.

A dieci giorni dall’argento mondiale, quali sentimenti prevalgono in lei?

«Su tutti la contentezza, anche se c’è un po’ di inevitabile rammarico: aver perso l’oro per due decimi dispiace. Va detto, però, che questo risultato ci dà forza ulteriore per lavorare ancora di più in vista del prossimo anno».

Ci racconti la finale.

«Non abbiamo nulla da recriminare, il gap di due decimi non è maturato perché siamo più scarsi dei britannici: è figlio magari di un errore che potremmo aver fatto. Ad esempio, avremmo dovuto correggere maggiormente le linee. Tuttavia, al netto di questo, è giusto dire che loro sono molto forti: pensavamo di riuscire a recuperare nel finale, ma non hanno mollato. Non ce l’abbiamo fatta, purtroppo».

Dall’esterno si ha la sensazione che la nazionale sia un gruppo molto unito: è così?

«Sì, è realmente così. Siamo tutti amici, e questo è molto bello: il clima all’interno della squadra è splendido. Un ambiente del genere ti aiuta a sentire meno pressione, se stai bene in un gruppo tutto diventa più semplice».

Si aspettava di divenire, in poco tempo, una pedina così importante per il ct Villa?

«No, non me l’aspettavo. Ho sempre lavorato duramente, cercando di dare il meglio: credo di essermi meritato la sua fiducia, evidenziando un aspetto. Ovvero che i risultati, alla fine, fanno sempre la differenza».

Parigi, adesso, è meno lontana.

«È sempre più vicina. Un obiettivo così grande come la possibilità di partecipare alle Olimpiadi mi dà grande motivazione, aumenta la voglia di esserci. È un sogno. É chiaro, però, che bisognerà vedere come arriveremo al momento delle scelte: ovviamente correrà chi andrà più forte. Io spero di farcela».

Due friulani nel quartetto: Jonathan Milan quanto è stato importante nel tuo inserimento in azzurro?

«È fondamentale per me. È un ragazzo calmo, sa come tranquillizzarmi, mi dà tanti consigli utili. Anche lui, qualche anno fa, sentiva molto le gare, poi ha imparato a gestire meglio le emozioni. Su questo mi aiuta tantissimo, abbiamo un rapporto splendido».

E Filippo Ganna?

«Un “mostro”: quanto va forte... A parte le doti tecniche, è un ragazzo d’oro: anche lui mi aiuta molto, dandomi consigli. È una persona fantastica, con lui – al pari di tutto il gruppo azzurro – mi sono trovato bene dal primo momento. Ha fatto due record in un amen: quello dell’ora e quello dell'inseguimento individuale, in finale contro Milan. Essere in Svizzera, al suo fianco, mentre frantumava il record dell’ora è stata un’esperienza meravigliosa. Capisci che uomo è Filippo anche dal fatto che in quei momenti ha voluto al suo fianco la sua famiglia, gli amici, chi ha sempre creduto in lui».

Quest’anno èi andato forte anche su strada: per il 2023 che obiettivi si pone?

«Per quanto concerne la pista, spero di partecipare a Mondiali ed Europei sia con gli élite che con gli Under 23; nella categoria giovanile, proverò nuovamente a vincere un oro che mi manca. Su strada, il prossimo anno correrò ancora con la Zalf Euromobil Désirée Fior: vorrei vincere qualche gara, anche a cronometro. Ci tengo molto, poi, a disputare al meglio i Campionati italiani crono».