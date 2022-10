Tra Udine e Cividale sarà derby anche all’assemblea di Lega: Maiorana e Micalich candidati consiglieri Lnp

UDINE. Apu Old Wild West Udine e Ueb Gesteco Cividale si preparano a entrare a braccetto nel consiglio direttivo della Lega Nazionale Pallacanestro per la serie A2. Un derby dietro la scrivania che prenderà il via sabato a Bologna, in occasione dell’assemblea generale di Lnp, che servirà a eleggere tre nuovi consiglieri al posto di altrettanti dimissionari.

I dirigenti pronti a subentrare sono Francesco Maiorana, membro del cda Apu, Davide Micalich, presidente Ueb, e Matteo Franceschini, club manager di Cento: hanno ottenuto la fiducia da almeno quattro club di A2.

Per essere eletti, ai tre sarà sufficiente che l’assemblea raggiunga il numero legale del 50% più uno degli aventi diritto al voto. L’incarico durerà sino al 2024.

QUI APU

Per l’avvocato Maiorana l’ingresso in consiglio Lnp sarebbe un ritorno, avendo già ricoperto il ruolo per la B e la C Gold dal 2011 al 2016, ai tempi della presidenza della Vis Spilimbergo.

Maiorana, inoltre, è stato membro del cda della Lnp Servizi dal 2016 al 2020, una srl che curava eventi della Lnp quali le Final Eight di Coppa e Supercoppa, oltre alle dirette streaming su Lnp Pass. «Alcune società di A2 oltre all’Apu (Cremona, Cantù, Mantova e Torino, ndr) mi hanno chiesto la disponibilità – spiega il dirigente bianconero – vista l’esperienza già maturata. Gli obiettivi saranno dare ulteriore valore al campionato e autorevolezza a Lnp dinanzi alla Fip».

QUI UEB

Per Micalich sarebbe un debutto in Lega dopo una massiccia esperienza come dirigente sportivo (Snaidero, Apu e Ueb dal 1999 a oggi) e uomo di fiducia della Fip.

È stato membro delle commissione marketing e grandi eventi nel ’17/’18 e referente Fiba per l’Italia dal 2014 al 2019: decine le finali nazionali e le kermesse europee e mondiali organizzate in Friuli. «Diverse società mi hanno chiesto di candidarmi – ha detto Micalich – ci ho pensato un attimo e ho accettato. L’’amore per il basket mi ha spinto a dire sì. Da sempre ho un buon rapporto con Basciano e con le altre società: darò una mano al movimento».