I consigli dell’ex Walem all’Udinese: «Decisiva la gestione delle partite prima e dopo il Mondiale per puntare in alto»

Oltre duemila cuori bianconeri riempiranno domenica pomeriggio il settore ospiti dello stadio Zini di Cremona, là dove l’Udinese è chiamata a rialzarsi per tornare a correre dopo le ultime due inopinate battute d’arresto subite al Friuli col Monza in Coppa Italia e poi col Torino.

Due ko che per l’ex bianconero Johan Walem non possono inibire i sogni europei di una Zebretta tecnicamente dotata e in linea con i dettami del gioco moderno che l’ex centrocampista commenta nella sua nuova veste di opinionista per una televisione belga, ruolo assunto a tempo pieno dopo le recenti esperienze alla guida della nazionale cipriota e della squadra femminile dell’Anderlecht, il club dal quale l’ex dirigente bianconero Pietro Lo Monaco lo pescò per portarlo a Udine nel 1997 in cambio di 9 miliardi di vecchie lire.

Walem, come si gestiscono due sconfitte consecutive, con addosso i galloni di squadra rivelazione?

«Senza spaventarsi, innanzitutto, anche perché sono stati due ko diversi. Adesso l’Udinese deve restare consapevole della propria forza, dimostrata anche dall’atteggiamento delle avversarie che hanno capito quanto sia complicato giocarci contro».

Lo sa anche la Cremonese, alla disperata ricerca di punti con il suo allenatore Alvini in bilico. Quali insidie per i bianconeri?

«Nessuna, ma solo a patto di andare a Cremona con l’umiltà e la forza che hanno caratterizzato altre prestazioni. La tensione agonistica va mantenuta sempre molto alta per far emergere la differenza di valori. Inoltre, è proprio la classifica che indica i problemi, che non sono certo dei bianconeri».

È quindi fiducioso per un viatico vincente fino alla sosta Mondiale?

«Ho vissuto a Udine e ho la fortuna di viverla ancora, e so che per i giocatori questa piazza rappresenta un momento unico per costruire anche il loro futuro. Hanno tutto l’interesse a fare bene e seguendo la squadra dico che è questo il momento per stupire, soprattutto perché la partenza è stata ottima, e va cavalcata l’onda dell’entusiasmo».

Come giudica il campionato italiano dal suo osservatorio di opinionista televisivo?

«Seguo soprattutto la Champions, ma il campionato italiano è sempre piacevole, specie quando vedo squadre che giocano a calcio come fanno Napoli, Milan e quest’anno anche l’Udinese. Credo che la squadra sia costruita bene, con qualità e intensità in tutti i reparti».

Riconosce in questa Udinese alcuni punti di contatto con la squadra arrivata terza al suo primo anno in Italia, nel 1997-’98, sotto la guida di Alberto Zaccheroni?

«La somiglianza può arrivare dal raggiungimento di un traguardo importante come l’Europa, ma per adesso noto la ricerca del gioco e un bell’equilibrio tra i giocatori più esperti e più giovani. Questa Udinese sa difendere bene, ha tanta forza fisica ed è molto pericolosa davanti con un centrocampo di qualità».

In cui Sottil sta cercando di inserire un mancino talentuoso come Samardzic...

«Preferisco non espormi su Lazar, aspetterei prima di giudicare questo ragazzo, ma è certo che anche lui, assieme a Pereyra, è tra i centrocampisti più qualitativi».

In attacco invece?

«Deulofeu lo conoscevo e mi ha colpito la sua maturità. Beto e Success sono diversi e a quel punto dipende tocca all’allenatore metterli nelle migliori condizioni».

Walem, lei è stato compagno di squadra di Sottil. Pregi e difetti?

«Dico solo che è un trascinatore adesso così come lo era in campo. Combatte e dà grinta alla squadra, che è alla base del calcio, ma non dimentichiamoci che per arrivare a certi livelli ci sono molti aspetti e tanti collaboratori alle spalle. In questo calcio moderno fatto di fisicità e tecnica in velocità c’è sempre meno tempo per sbagliare e i risultati dell’Udinese in ottica europea dipenderanno anche dalla gestione delle partite prima e dopo il Mondiale, che resta un’incognita. È un’annata particolare sotto moltissimi aspetti, ma se l’Udinese gestisce bene può arrivare in fondo con un bel gruppo».