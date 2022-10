Pordenone calcio, lavori al Tognon: «Ci giocheremo a gennaio»

I tifosi, perlomeno quelli più affezionati, continuano a sostenere il Pordenone anche a Lignano. Tuttavia più di 200 km tra andata e ritorno in 4 giorni per assistere alle sfide con Trento e FeralpiSalò si sono fatti sentire.

«Noi ci siamo, ma non vediamo l’ora di tornare nel nostro territorio», ha detto il presidente del Pn Neroverde 2020 Stefano Ponticiello. Lui, come tanti altri, tra non molto sarà accontentato. Perché oggi, nel corso della seduta di giunta, il Comune di Fontanafredda approverà il progetto di ammodernamento dello stadio Tognon.

«E nei primi dieci giorni di novembre inizieranno i lavori» ha assicurato il sindaco Michele Pegolo, che ha aggiunto: «A fine gennaio aspettiamo il Pordenone per le sue partite di campionato».

PASSI AVANTI

Il tema stadio rimane inevitabilmente al centro dei dibattiti dei tifosi dei ramarri, che dall’estate del 2019 si trovano privi di quella che, loro, considerano casa.

Appurato che il Bottecchia appartiene all’album dei ricordi, e che il sogno dell’impianto in città per il momento resta tale, le speranze si legano a Fontanafredda e al Tognon.

E a questo punto, viste le dichiarazioni del primo cittadino, si può dire che la strada sembra in discesa verso il ritorno nella Destra Tagliamento. «Giovedì 27 ottobre daremo il via libera in giunta – ha sottolineato Pegolo –. Siamo in linea con i tempi e con quanto ci eravamo prefissati di fare.

Potrebbe sussistere un problema legato all’approvvigionamento della caldaie, ma vedremo di risolverlo. Dopo l’approvazione del progetto di ristrutturazione dell’impianto, si passerà al “fare”».

Un momento, questo, che non attende soltanto il Pordenone, ma anche il Fontanafredda. «Contiamo che la sfida col Tolmezzo, in programma domenica al Tognon, sia l’ultima che disputeremo nel nostro stadio – ha affermato a proposito il presidente dei rossoneri Luca Muranella –. Per gli incontri del 13 novembre col SaroneCaneva e del 20 novembre col Casarsa contiamo di essere già al Bottecchia.

Con gli Amici della Pista, la società che gestisce il velodromo e l’intera struttura pordenonese, siamo in contatto. Ora attendiamo una comunicazione da parte del Comune di Fontanafredda, che penso arriverà a breve: ci preme informare la famiglia dei nostri 270 tesserati».

Sembra tutto procedere per il verso giusto, quindi, con il Pordenone che conferma di lavorare a stretto contatto con la giunta Pegolo.

«Siamo in piena sintonia con l’amministrazione di Fontanafredda – ha confermato la direttrice generale dei ramarri Lucia Buna –. Le basi sono state gettate, attendiamo l’inizio dei lavori e il successivo passaggio al Tognon, che anche a noi è stato detto avvenire alla fine di gennaio».

CONTO ALLA ROVESCIA

È chiaro che, in tema di lavori di opere pubbliche, non è da escludere un ritardo. Vale la pena però essere fiduciosi, perché sinora non sono stati riscontrati rallentamenti.

«Sono consapevole della voglia dei tifosi di tornare a seguire la squadra vicino a casa – ha aggiunto Buna – ma chiedo a tutti di portare ancora un po’ di pazienza e ci continuare a sostenere i neroverdi a Lignano.

Il Pordenone ha bisogno dei suoi tifosi». Col trasloco a Fontanafredda si rivedranno anche gli ultras, i gruppi dei Supporters e Bandoleros, che hanno scelto di boicottare il Teghil e di aspettare il rientro dei ramarri nella Destra Tagliamento prima di tornare allo stadio per le sfide casalinghe.

E se i calciatori di Di Carlo dovessero poi conquistare la promozione in serie B? È previsto un altro trasferimento a Lignano? «Vedremo strada facendo” – ha concluso la direttrice generale del Pordenone –. Un passo alla volta, anche se non è da escludere la permanenza al Tognon grazie a una deroga della Federazione».