Gesteco contro Fortitudo, coach Pillastrini sfida il suo passato: «Saremo come la Cenerentola invitata al gran ballo»

Pilla, rimembri ancora? È poetico, in fondo, il faccia a faccia che attende coach Stefano Pillastrini sabato 29 ottobre: la sua Gesteco contro la sua, eterna sua, Fortitudo Bologna.

Perché a Bologna il tecnico della Ueb ci è cresciuto; perché, in seno alla Effe, il navigato allenatore ha preso la via del basket. Cominciando così la sua lunga, proficua carriera nel mondo della palla a spicchi.

Coach, che effetto le farà incontrare la squadra da cui tutto è partito?

«Ormai ci siamo sfidati già moltissime volte. In ogni caso, è chiaro che la Fortitudo rimane la mia società, la squadra che tifavo da bambino, quella in cui ho iniziato ad allenare le giovanili fino a diventare capo allenatore. Insomma, è la mia storia, le mie radici sono lì, alla Effe. Non nego che più volte sono anche stato vicino al ritorno».

Cosa lo ha impedito?

«Per qualche ragione non è mai successo. Oltretutto, in carriera mi è spesso capitato di allenare formazioni che invece con la Fortitudo avevano una rivalità accesa. Basti pensare alla Virtus, ma anche alla Scavolini, a Treviso e Varese, tutte nemiche storiche per Bologna, sponda Effe».

Questo ha avuto ripercussioni sul suo rapporto con la piazza?

«Sì, diciamo che mi ha allontanato da una parte dei tifosi. Ma le mie radici tali erano e tali rimangono. A Bologna sono cresciuto, anche come tifoso della Fortitudo. È chiaro che, una volta diventato professionista, la vita lavorativa ha preso il sopravvento».

Un ricordo a lei caro del suo periodo con le aquile bolognesi?

«Io sono diventato capo allenatore dopo aver vinto il titolo italiano juniores e quando la società si trovava ad affrontare una grave crisi economica. Decisero di puntare sui giovani e mi diedero così la panchina: a soli 29 anni, dunque, ricevetti questo onore ma anche questa incombenza».

Poi come andò?

«Partimmo in coppa e partimmo male. Ricordo che contro Forlì perdemmo di trenta, quaranta punti. La gara poi si giocò in casa, col pubblico che fischiava. Non noi, beninteso, non ne eravamo nemmeno degni. Bensì la dirigenza.

In seguito la stagione prese una piega diversa: fu durissima, ma riuscimmo a salvarci a Cremona, in un match giocato alla vigilia di Pasqua. Per l’occasione, da Bologna, ci fu un esodo incredibile, con circa 2.500 tifosi al nostro seguito. A fine gara ci aspettarono all’uscita: quello fu un bel momento».

Se potesse incontrare quel tecnico, l’allenatore che fu, cosa gli direbbe?

«Nulla di particolare. Perché sono sinceramente contento della mia vita, della mia carriera. Quello che ho fatto l’ho fatto sempre nella convinzione di fare il meglio. Quindi rifarei tutto. Ovvio, ci sarebbero mille errori che non andrebbero commessi di nuovo, ma anche quello fa parte del percorso, un percorso che mi rende orgoglioso.

Se le cose sono andate bene devo ringraziare anche la Fortitudo per avermi dato l’opportunità di diventare allenatore e di far diventare un lavoro quella che era, che è la mia passione».

Che partita sarà, allora, quella di stasera?

«Sarà una gara contro una squadra fortissima, con un grande blasone. Facendo un paragone, saremo come una Cenerentola invitata al grande ballo. Ad ogni modo, noi vogliamo mantenere quello che ci siamo guadagnati: per questo lotteremo a ogni partita. Oggi, di conseguenza, andremo in campo per vincere».