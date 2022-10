Il Tamai ora guarda tutti dall’alto: tre gol al Fagagna e vetta solitaria

Tris di reti e testa solitaria della classifica: missione compiuta per il Tamai che espugna Fagagna e si issa solitario al comando del campionato. D'altro canto continua il momento no dei padroni di casa, giunti alla loro quinta sconfitta consecutiva: nel turno infrasettimanale di martedì sarà un autentico spareggio quello in casa del Tricesimo.

Gara subito in discesa per le "furie rosse" che al quarto d'ora passano, quando la conclusione di Romeo è respinta con i piedi da Nardoni; azione che prosegue con Cesarin che, sul filo del fuori gioco, insacca con il destro. Vantaggio immediato e raddoppio che non tarda ad arrivare quando Stiso invola Bougma verso la porta avversaria, con l'esterno ospite che evita anche l'uscita di Nardoni e insacca a porta ormai sguarnita.

Non è fortunata, nel tentativo di reazione, la Pro Fagagna con il sinistro di Goz, al 38’, che incoccia il palo e carambola sulla testa di Zanette prima che, al tramonto della frazione, il Tamai faccia tris: Stiso mette ancora Bougma nelle condizioni di presentarsi tutto solo davanti a Nardoni con il pallonetto che scavalca il portiere e si insacca.

Latitano le occasioni nella ripresa e Pro Fagagna che al 31' accorcia le distanze con il neo entrato Giovanatto pronto nel girare in rete, di testa, il cross di Clarini D'Angelo.

Ci prova Goz, direttamente da punizione, trovando la respinta di Zanette, prima che Bougma vada vicino al tris personale incuneandosi in area con il destro respinto da Nardoni che anticipa il fischio finale.