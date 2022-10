L’Old Wild West è troppo per Rimini: l’Apu avanti di dieci punti, finisce 65-75

Soffre nel secondo quarto, quando perde un po’ la bussola, ma riparte col piglio giusto e, stando sempre in vantaggio, l’Old Wild West passa anche a Rimini.

No, non è ancora una macchina perfetta l’Apu, ma ha talmente tanti giocatori che i neopromossi romagnoli a un certo punto hanno dovuto alzare bandiera bianca.

Sherrill parte con due triple e altrettanti falli: panchina. Bel problema in un campo con la curva di casa a un passo dal canestro e una neopromossa rampante che gioca sull’asse Johnson-Ogbeide.

Briscoe? Dopo 4 minuti magata e assist per un canestro e fallo di Gaspardo. Poi tre falli in un amen e tanta panchina. Peccato perché l’inizio di Udine sarebbe anche buono. In tribuna Boniciolli lascia Palumbo, è stato l’ultimo a guarire dal Covid così la questione turnover anche per stavolta è risolta, non mancano già i candidati per il prossimo.

Si rompe il tabellone, la partita si ferma per svariati minuti. E mentre il gruppo del Settore D in trasferta si ingrazia i tifosi di casa con coretto contro Forlì, si ferma pure l’Apu. Più forte, più alta, più tutto (che difesa su Johnson) eppure quanti falli, rimbalzi e canestri regalati. Peccato, perché tecnicamente non ci sarebbe partita. E invece è 21-16 Apu dopo 10 minuti e con i due americani già con due e tre falli. Non poca cosa. E nel secondo quarto va pure peggio. Nella girandola di cambi l’Apu finisce per perdere il filo della matassa: fluidità in attacco smarrita, il “mantra” difesa pure e, quel che è peggio, Johnson messo in partita, Rimini impatta. Ci crede.

Perché i ragazzi del West danno ancora l’idea di essere una macchina in rodaggio in vena di regali, vedi palla buttata nel vicino stadio dove il Rimini di Handanovic fermò nel 2006 la Juve in serie B, da un Pellegrino sempre in cerca (come Mian) dell’identità perduta. “Ciccio” possibile che ti stoppi Masciadri uno che non salta un foglio di carta? Torna quello dei coretti della curva per carità.

Contropiedi, quella che dovrebbe essere la specialità della casa? Pochi. Metà partita: 35-30 ospiti, l’avrete capito, dopo un brutto quarto da percentuali di tiro basse.

Udine parte sì stavolta da squadra forte, parziale di 5-0 in un amen, 40-30, Jonhnson reagisce, eccome se reagisce, ma con Cusin, chirurgico dai 4 metri e gran difesa, e un Mussini extralusso Boniciolli comincia a vedere il sereno anche per la tripla dall’angolo di Briscoe.

Poi, correndo correndo e con un Pellegrino un poco ritrovato, l’Apu sul 53-40 arriva la prima vera spallata alla partita. C’è troppa differenza, “soldato” Nobile fa vedere i sorci verdi a Johnson, Briscoe si accende e la forbice si allarga. Sherrill timbra 18 punti alla fine, bravo.

Udine si va pian piano a prendere una partita trabocchetto, ma signori, Boniciolli ha due squadre. Esempio il giovane Ogbeide sta ancora passeggiando sul lungomare caro a Fellini convinto di avere i tentacoli del 37enne Cusin addosso.

Fine terzo quarto: 62-48 Apu. Bedetti, indiavolato da tre riporta i suoi a meno 10, Briscoe prova a complicare la vita ai suoi prendendosi il tecnico e uscendo dopo lite col pubblico, ma alla fine Udine vince 75-65. Magari Isaiah domenica sera contro la Fortitudo sentirà di nuovo aria di Carnera e penserà solo a giocare. Come sa fare.