Pordenone parte forte e stravince in casa della Pergolettese: finisce 1-5

CREMA. Non aveva mai perso in casa la Pergolettese, ma all’undicesima giornata è caduta fragorosamente per mano di un sontuoso Pordenone, che a Crema ha calato un pokerissimo e si è rilanciato al vertice del girone A di serie C riscattando l’immeritata sconfitta con la Feralpisalò: è secondo a quota 22 punti assieme al Novara (che ha battuto il Sangiuliano per 1-0) e al Lecco, ex capolista, sconfitto in casa per 2-1 dal Trento di Tedino. Davanti c’è il Renate con 22 punti, vittorioso 4-1 proprio sul campo della Feralpi. Domenica prossima alle 17.30 a Lignano i neroverdi ospiteranno il Lecco: sarà un bello spareggio.

Il Pordenone parte forte e al 5′ tenta il primo vero affondo con Dubickas: pallone a Candellone che serve Zammarini in corsa, ma il tiro del centrocampista è debole fra le braccia di Soncin. Il vantaggio dei neroverdi è questione di minuti: al 12’ cross su punizione di Burrai e deviazione nella propria porta da parte di Arini.

La gara sembra mettersi in discesa per gli ospiti, ma già al 14′ pareggia la Pergolettese con un tiro da fuori di Guiu Vilanova. Il gol subìto non frena i ramarri, che continuano a spingere e alla mezz’ora tornano in vantaggio: Zammarini serve in area Candellone, che supera Soncin con un destro potente per il suo secondo centro in campionato. Cinque minuti più tardi ecco il tris: bell’azione in area di Dubickas, che insacca il doppio vantaggio neroverde firmando la sua prima, attesa rete in questo campionato.

Le due squadre ripresentano gli stessi undici al rientro dagli spogliatoi e anche la voglia del Pordenone è la medesima del primo tempo. Al 9′ stop al bacio di Dubickas nel cerchio di centrocampo: l’attaccante neroverde si invola verso la porta avversaria e scarica un sinistro dal limite che termina sopra la traversa. Molto buona la sua prova.

Il quarto gol degli ospiti è solo rimandato: lo sigla al 19’ Zammarini con una pregevole girata al volo su calcio d’angolo, che trafigge Soncin. Poco dopo la Pergolettese rimane in inferiorità numerica per la doppia ammonizione di Guiu Vilanova, autore del gol locale. E i neroverdi dilagano: al 27′ cross dalla sinistra di Ingrosso e conclusione di prima intenzione di Piscopo, che d’esterno destro batte nuovamente l’estremo difensore di casa.

PERGOLETTESE-PORDENONE 1-5

PERGOLETTESE (3-5-2): Soncin; Tonoli, Arini (33′ st Lucenti), Lambrughi (29′ st Mazzarani); Bariti (29′ st Piccinini), Andreoli, Artioli, Guiu Vilanova, Villa; Abiuso (29′ st Vitalucci), Iori (29′ st Volpe). A disp.: Rubbi, Cattaneo, Bevilacqua, Gabelli, Corti, Cancello, Ruani, Verzeni. All. Villa.

PORDENONE (4-3-1-2): Festa; Bruscagin, Ajeti (37′ st Maset), Bassoli, Benedetti (22′ st Ingrosso); Biondi (28′ st Giorico), Burrai, Torrasi; Zammarini (37′ st Bottani); Candellone, Dubickas (22′ st Piscopo). A disp.: Martinez, Turchetto, Pinato, Gucci, Comuzzo. All. Di Carlo.

Arbitro: Pirrotta di Barcellona Pozzo di Gotto, assistenti Pedone di Reggio Calabria e Tempestilli di Roma 2. Quarto ufficiale Leone di Avezzano.

Marcatori: al 12′ autorete di Arini, al 14′ Guiu Vilanova, al 30′ Candellone, al 35′ Dubickas; nella ripresa al 19′ Zammarini, al 27′ Piscopo.

Note: espulso Guiu Vilanova al 21′ st per doppia ammonizione. Ammoniti Andreoli, Dubickas e Benedetti. Angoli 3-4. Recupero: 3′ pt, 3′ st.