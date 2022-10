Un solo gol segnato nelle ultime tre partite, Sottil spegne l’allarme: «Non vedo flessioni»

UDINE. «No, non ci è mancato il furore. Dobbiamo stare sereni, stiamo facendo un grande percorso: serve piuttosto un può di lucidità in piú».

Il dribbling non era il pezzo forte di Andrea Sottil neppure da giocatore. Preferiva anticipare. Poi al limite spazzare.

nella trasferta di cremona l’ha fatto anche a parole, quando è spuntata una semplice statistica, il riflesso degli ultimi 90 minuti qui a Cremona: nelle ultime tre giornate di campionato ha realizzato un solo gol, raccogliendo perciò due punti su 9.

L’analisi

«La nostra è stata una partita tambureggiante, iniziata bene, con ritmo, eravamo padroni del campo. Ci è mancata la stoccata in avanti, ma poi ci sono gli avversari e queste sono partite sempre insidiose: lo sapevamo, non ci aspettavamo di venire qui a passeggiare».

.

Al tecnico di Venaria Reale l’Udinese non è dispiaciuta: lo dice subito ai microfoni di Dazn per ripetere lo stesso concetto poco dopo, in sala stampa, una volta concluso il tour delle tv. «Abbiamo avuto tante occasioni: ho visto le statistiche, i numeri sono molto positivi».

Quelle della Opta riferiscono di 7 tiri fuori dallo specchio (contro 6 della Cremonese) 3 respinti (contro 5), altrettanti nello specchio (contro 2).

Cattiveria

Ecco arrivare, a questo punto il discorso sul furore non si è impossessato dell’Udinese come succedeva qualche giornata addietro. «Ditemelo voi se è mancato il furore: a me non sembra. Un gol nelle ultime tre giornate? Se un tiro finisce contro la traversa come è successo a Samardzic o a Deulofeu con la Lazio, che devo dire? È un gesto tecnico poco preciso e un pizzico sfortunato, non è colpa del poco furore».

Lovric lascia il campo infortunato (foto Petrussi)

Poi scatta il tackle verbale: «Io li vedo tutti i giorni i ragazzi, lavorano per migliorarsi, per crescere, lo fanno con professionalità e anche cattiveria durante la settimana». Resta l’impressione di un attacco a volte un po’ mollo – ma non fatevi sentire da Malesani – che ha stropicciato il piano tattico anti-Cremonese. Un’impressione respinta al mittente da Sottil: «Io non vedo flessioni».

L’ultima azione

E se tra Sassuolo, Inter e Verona i bianconeri erano riusciti a piazzare la zampata finale portandosi a casa il bottino pieno, stavolta hanno pagato l’imprecisione di un Deulofeu inspiegabilmente poco produttivo, una sorta di continuazione di quello visto nella ripresa con il Toro, quando fallì il gol del sorpasso. In soldoni, se per tutta la partita l’Udinese ha sbagliato in sede di rifinitura («Sto lavorando tanto su questo aspetto: abbiamo qualità, non serve la frenesia»), il rimpianto più grande è legato all’azione in ripartenza sprecata che ha di fatto chiuso l’incontro: «Sì, abbiamo avuto l’ultimo contropiede, ma anche un dominio importante, Cremonese si é vista poco».

Si è vista poco come Beto, utilizzato nell’ultimo quarto d’ora: «Ma Success ci ha fatto salire benissimo. È mancata la stoccata».