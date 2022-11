Apu, adesso serve la continuità da grande squadra

Percorso netto in trasferta e una macchia in casa nell'ottobre bianconero. Con la vittoria di Rimini l’Apu Old Wild West si è rimessa in marcia all’inseguimento di Forlì, unica imbattuta, e di Pistoia, in vetta ma con una partita giocata in più.

La classifica torna a sorridere, ma è chiaro a tutti che i giochi si faranno più avanti, vista la formula di questa stagione di A2.

Le prestazioni della squadra, invece, lasciano qualche perplessità, in particolare sul fronte offensivo. Proviamo ad analizzare quindi i pregi e i difetti messi in mostra da Udine in questo primo mese di campionato.

COSA VA

La difesa è la coperta di Linus di quest’Apu, come si è visto anche a Rimini. Riuscire a tenere gli avversari sotto i 70 punti è un marchio di fabbrica delle squadre di Boniciolli, quando la cosa non è riuscita (72 i punti incassati da Cento) è arrivata l’unica sconfitta.

L’altra “polizza” bianconera è la panchina, col secondo quintetto spesso vengono risolti i problemi: nessuno, in A2, può permettersi di ruotare dieci uomini senza perdere in qualità.

Per quanto riguarda i singoli, ottobre da protagonisti per Sherrill, non più oggetto misterioso, e Mussini, arma letale dalla panchina. Bene anche Esposito e Cusin, concreti e affidabili vicino a canestro. Briscoe ha fatto intravedere una luce abbagliante, ma ancora a intermittenza fra condizione fisica approssimativa, infortunio e il corto circuito di Rimini.

A tal proposito, siamo certi che il ragazzo capirà in fretta che in Italia è meglio non scherzare troppo col pubblico avversario.

COSA NON VA

La manovra offensiva è ancora lontana da una continuità di rendimento da grande squadra, le percentuali di tiro lo confermano: 51% da due e 31% da tre, si può e si deve fare meglio.

Due costanti di inizio campionato sono le palle perse (ben 11.8 a partita) e i rimbalzi offensivi concessi agli avversari (8.6). Capitolo singoli: ci si aspetta di più da Gaspardo, devastante quando può attaccare in campo aperto, decisamente meno a difesa schierata.

Un altro che deve alzare il livello delle prestazioni è Mian, prezioso nel lavoro oscuro ma evanescente nella metà campo avversaria. C’è tutto il tempo per cambiare passo, ma sarebbe preferibile non aspettare troppo.

