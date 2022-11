L’Udinese cerca il gol perduto

Andrea Sottil ci ha provato a spegnere l’allarme già nel ventre dello stadio Zini, una piccola struttura metallica che ospita gli studi televisivi per le interviste del dopo-partita e le conferenze stampa.

Là il tecnico ha fatto capire di non essere d’accordo sui rilievi mossi alla sua Udinese dopo il pareggio senza reti contro l’ultima in classifica, dopo essere rimasto a secco come a casa della Lazio (che ieri ha dimostrato di un essere un mostro inarrivabile in difesa) e aver raccolto per strada, nelle ultime tre giornate di campionato, un solo gol, quello “agevolato” dal rinvio sbilenco del Milinkovic che deve usare i piedi meno possibile, il portiere del Toro.

L’Udinese produce – su questo bisogna dare ragione a Sottil – anche se non è più così ficcante come dimostrava di essere a settembre.

Vi ricordate la veemenza, accompagnata dall’organizzazione tattica, con la quale andò a recuperare un gol di svantaggio all’Inter? Ecco, non si è vista.

«Ditemelo voi se manca il furore a questa squadra, per me no». Allora mancano i gol, su questo non può non essere d’accordo a sua volta il tecnico. Forse mancano le zampate di Beto che ora pare in seconda fila.

Lo dicono le scelte di formazione contro Torino e Cremonese. «Ma Success è stato bravissimo a farci salire». Ecco, Sottil vuole un centravanti che sia capace di favorire gli inserimenti. Non è uno sciocco, tutt’altro.

Sa che la ricchezza dell’Udinese è rappresentata dalle mezzali che sanno andare a rete, da esterni abili in area come Pereyra e Udogie, da un tuttocampista di gamba come Deulofeu. Tutti necessitano di uno che li faccia salire verso l’area avversaria. E in questo Success è effettivamente meglio di Beto.

Il punto è che a volte serve anche un centravanti che ti sblocchi la situazione, che abbia l’istinto del bomber. Success non ce l’ha.

Lo dicono i numeri della sua carriera europea: con le maglie di Granada (CF e Ricreativo), Malaga, Watford e Udinese ha segnato 26 gol in 195 partite, uno ogni 7 e mezza di media, anche se bisogna dire che spesso il minutaggio del nigeriano non è stato elevato, visti gli impieghi part time consigliati da un fisico da trattare con i guanti, a livello muscolare.

Si tratta comunque di un elemento di talento, come confermano anche gli assist complessivi, 25, uno meno dei gol. Solo a Udine ne ha fatti 10 a fronte di 4 segnature.

Basta la preferenza accordata a Success per spiegare la flessione in termini di gol dell’Udinese? No, bisogna anche dire che Beto, seppur impiegato per soli 165’ nelle ultime quattro giornate, non ha prodotto nulla (Atalanta, Lazio, Torino e Cremonese).

A differenza di quanto ha fatto nell’arco di sei giornate (Monza, Fiorentina, Roma, Sassuolo, Inter e Verona), quando in 283’ ha centrato il bersaglio 5 volte. Morale della favola calcistica: Success non produce ma aiuta il gioco e se i gol non li sforna Beto...

Resta in sottofondo la sensazione che tutto non possa essere ricondotto a chi fa il centravanti. L’Udinese nei primi 9 turni, nonostante lo 0-0 con la Salernitana, aveva realizzato 19 reti, più di 2 di media. Ora da tre giornate siamo passati a 0,33 periodico.

Sarà per il poco furore o per quella calma e lucidità che ha invocato Sottil? In definitiva, Deulofeu ha avuto sul piede il colpo del ko sia col Toro, sia a Cremona, sbagliandolo clamorosamente