Adesso le Eagles devono imparare a volare alto anche in trasferta

CIVIDALE. Là dove volano le Eagles. E loro soltanto: sul parquet del PalaGesteco, impianto ancora imbattuto dopo i primi tre incontri andati in scena al suo interno. Tre, infatti, le vittorie sin qui ottenute dalla squadra di coach Pillastrini in altrettante uscite nel nuovo campionato di A2.

E se è nuova, dunque, l’avventura vissuta da Chiera e compagni nel torneo cadetto, per i più inedita, l’abitudine tutta gialloblu a vincere tra le mura del palazzo ducale è rimasta, al momento, la solita. La stessa fatta registrare dal club friulano lo scorso anno, quando un bottino di 22 successi su 23 incontri (fra regular season e play-off) consegnò alla UEB una meritata, sacrosanta promozione.

Finora, sotto l’abbraccio del proprio tifo, la Gesteco è dunque riuscita a superare Chieti, poi Ravenna e infine, ciliegina in questo dolce avvio interno dei Pilla boys, la Fortitudo Bologna. Il trittico, punti alla mano, al momento consente a Cividale di occupare la quinta posizione del Girone Rosso, in coabitazione proprio con la Effe, raggiunta nell’ultimo turno. Ma, indugiando ulteriormente sul tabellone, ecco saltare all’occhio come, nel suo raggruppamento, la Ueb rientri fra le formazioni in grado di tenere testa alle prime della classe per quanto riguarda il rendimento sin qui avuto in casa.

Oltre alle Eagles, dunque, sono le capolista Forlì e Pistoia le sole compagini ad aver già raggiunto quota tre alla voce vittorie in terreno amico. Le altre imbattute sono Cento, Bologna (due successi) e Mantova.

Al contempo, tuttavia, Cividale risulta a oggi l’unica squadra, fra quelle in top five, a non aver ancora trovato alcuna gioia in trasferta. Domenica, contro Cento, i gialloblu proveranno a sbloccarsi anche in tale ambito. Per riuscirsi, “basterà” loro estendere l’influsso benefico del PalaGesteco al parquet della Milwaukee Dinelli Arena. Così da riuscire ad applicare al prossimo incontro la medesima intensità impiegata per 40’ nella sfida vinta sabato contro la Effe.