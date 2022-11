La ricetta di Cusin fa star meglio l’Apu: «Ho ancora tanta voglia di vincere»

UDINE. Esperienza, personalità, concretezza. Ecco a voi Marco Cusin. Il centro pordenonese classe 1985 è una delle note più liete di quest’avvio di stagione dell’Apu Old Wild West e anche domenica scorsa a Rimini è stato fra i migliori in campo.

L’ex giocatore azzurro sta rispondendo nel migliore dei modi, sul campo, agli scettici che in estate storcevano il naso di fronte al suo arrivo. «Alla gente piace parlare – afferma “Big Cuso” – attorno ai noi sportivi funziona così. Spesso, però, non si conosce il passato di un giocatore, il sudore e i sacrifici fatti per arrivare a un certo livello. Io finché ho il fuoco dentro continuo a giocare: voglio vincere e ho scelto l’Apu, una società molto ambiziosa con un grande coach come Boniciolli».

Proprio il tecnico bianconero, alcune settimane fa, spese parole d’elogio per i “senatori” Cusin e Antonutti per la loro professionalità in allenamento. «È una delle cose che voleva portassimo nel gruppo – spiega Cusin – visto che abbiamo grande esperienza. Io e Michele cerchiamo di trasferire alla squadra lo spirito di sacrificio e la voglia di aiutarsi uno con l’altro».

Il concetto di gruppo è ben chiaro al pivot bianconero, capace di miscelare buonumore e serietà all’interno dello spogliatoio. «Ci sono momenti in cui sono severo con me stesso e con i compagni, altre volte si ride e si scherza. A me piace essere un elemento aggregante, sono contento di arrivare in palestra e trovare tutti col sorriso».

La squadra, intanto, prosegue nel suo percorso di crescita. «Siamo solo agli inizi, c’è tanto su cui lavorare. Ci vuole tempo, l’importante è essere al top negli ultimi due mesi». Infine uno sguardo alla prossima avversaria, che Cusin conosce bene: ha giocato con la Fortitudo nel 2020/21 e l’allenatore era Dalmonte anche allora. «L’ho avuto come coach anche a Pesaro e in Nazionale, so che è molto attento alla tattica. La “Effe” verrà a Udine per cercare di riscattare la sconfitta di Cividale, dovremo essere attenti. Hanno quattro uomini forti in fase offensiva (Aradori, Fantinelli e i due americani), starà a noi limitarli».