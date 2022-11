L’Udinese non sorride: con il Lecce senza Lovric e Becao

UDINE. È una buona notizia, ma potrebbe essere ancora una cattiva notizia. Il gioco di parole da “quizzone” riguarda Sandi Lovric che martedì primo novemvre ha conosciuto il responso degli accertamenti strumentali ai quali si è sottoposto per verificare l’entità dell’infortunio che si è materializzato all’improvviso dopo soli 8 minuti della ripresa della partita su campo della Cremonese, quando è stato sostituito con Lazar Samardzic dopo aver calciato il pallone in fallo laterale ed essersi portato la mano alla coscia della gamba destra.

Ebbene, gli esami hanno per fortuna escluso ai muscoli flessori. E fino a qui si può abbozzare un mezzo sorriso, di sicuro lo avrà fatto Andrea Sottil che immediatamente, appena lo sloveno è uscito dal campo passando per la panchina dello stadio Zini riservata ai bianconeri, ha cercato di capire l’entità dell’infortunio, ricevendo in cambio un gesto di spiegazione da parte del giocatore con la mano, stretta a pugno, quasi avesse avvertito una contrattura.

La verità è che si tratta “soltanto” di un’infiammazione che priverà l’Udinese di Lovric per la gara di venerdì contro il Lecce, la prima di tre nel giro di nove giorni, l’ultimo tour de force prima della sosta del campionato di serie A riservata ai Mondiali in Qatar. Impossibile far rientrare immediatamente Lovric che invece andrà monitorato giorno dopo giorno per capire se tutto è effettivamente a posto, visto che l’infiammazione riguarda una vecchia cicatrice muscolare.

Come qualcuno ricorderà, anche Isaac Success ebbe un problema di questo tipo lo scorso anno, ma decisamente più marcato, tanto che lo stop fu decisamente più lungo, visto che non vanno escluse ricadute.

Per questo Lovric sarà tenuto precauzionalmente fuori questa settimana, nella speranza che tutto evolva per il meglio e possa essere tra i convocati per la trasferta del prossimo martedì a La Spezia.

Una speranza che coltiva anche Rodrigo Becao, alle pese pure lui con un guaio muscolare, più precisamente uno stiramento, sempre ai flessori della coscia destra, un infortunio rimediato lo scorso 16 ottobre all’Olimpico di Roma contro la Lazio, gara nella quale era stato ammonito in diffida e che ha portato alla squalifica contro il Torino. Purtroppo, però, il problema non si è risolto in tempo per la successiva trasferta di Cremona, ma il brasiliano ha continuato ugualmente a lavorare a parte con l’obiettivo di rientrare prima della lunga sosta. Anche per lui, però, niente Lecce. Anche per lui si incrociano le dita in vista della sfida con lo Spezia.

Così Sottil avrà un ventaglio di scelte limitato per venerdì, sia in difesa, dove il trio composto da Neheun Perez, Bijol ed Ebosse sta facendo gli straordinari, considerando anche il lungo infortunio di Masina (operato a un ginocchio), sia a centrocampo adesso, dove non avrà a disposizione le solite quattro mezzali da ruotare dopo un’ora di gioco.