De Marchi va alla Bike Exchang: «Nel 2023 correrò con i canguri e al Giro ci sarò»

BUJA. Alessandro De Marchi correrà nella stagione 2023 con la Bike Exchange, lo squadrone australiano di Simon Yates, Michael Matthews e Dylan Groenewegen. Il “rosso di Buja”, insomma, a 36 anni continuerà a progettare fughe da lontano condite con qualche vittoria così come sta facendo dalla stagione 2011 ed è finito in una delle squadre migliori per i suoi propositi.

Evidente la soddisfazione. Venti giorni fa, dopo il Giro del Veneto, finito con l’ennesima caduta e qualche costola rotta, sui social si era sfogato balenando anche ipotesi di ritiro.

«Invece gli australiani sono arrivati e in un attimo mi sembra che la mia carriera abbia avuto un’altra scossa. Di quelle belle positive, che ti fanno fare il pieno di motivazioni», racconta il vincitore della Tre Valli Varesine 2021, solo 13 mesi fa, anche se, sentendo il ciclista friulano, pare da quella vittoria nell’anno in cui al Giro indossò pure la maglia rosa per tre tappe, sia passato un secolo. «Sì – spiega – perché l’ultima stagione tra Covid, malattie, cadute e un clima non ideale alla Israel non era andata benissimo», racconta.

I giovani nel grande ciclismo imperano, ventenni che volano tra i pro. E sono più economici di un 36enne ancorché carico di esperienza. «È vero, ma alla fine il mio modo di approcciare la professione e le corse per fortuna ha pagato – continua – Ammetto, l’idea di dover smettere mi passava per la testa, per fortuna sono arrivati gli australiani, una squadra forte che mi darà il compito di aiutare i tanti giovani a crescere e di mettermi in proprio in cerca di gloria. A cominciare dal Giro d’Italia». E qui arriva tutta l’umanità del corridore friulano, gambe, grinta, tanta testa. «Appena ho capito che avrei firmato con la Bike Exchange (contratto annuale con opzione per il 2024 ndr) – chiude – ho videochiamato Enzo Cainero in ospedale dicendogli che sarò sul “suo” Lussari». Buona fortuna “rosso”. Al solito ci farai divertire.