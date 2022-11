Mara Navarria, la rincorsa per Parigi 2024 è partita da Lignano

Parte da Lignano il percorso di Mara Navarria verso Parigi 2024. La spadista di Carlino è in ritiro nella cittadina balneare con le altre azzurre, per preparare i prossimi appuntamenti internazionali, a iniziare dalla tappa inaugurale di Coppa del Mondo che sarà ospitata in Estonia dall’11 al 13 novembre.

«Dopo tanti anni torno in ritiro qui, a casa mia – ha commentato la friulana dell’Esercito –. Essere a Lignano Sabbiadoro per il ritiro con la nazionale di spada, a pochi chilometri da casa, è un privilegio. Qui all’EFA Village mi alleno abitualmente ogni settimana, in piscina, con il protocollo di apnea. In questi giorni poi il clima è molto mite e avere la possibilità di stare sul mare è un piccolo regalo che fa molto piacere e che ha reso ancora più piacevoli i momenti di relax. Ripartire da Lignano mi dà ancora più carica: al mio fianco la mia famiglia, Friuli Venezia Giulia Turismo e gli sponsor Zanutta e CiviBank».

Il ritiro è iniziato il primo novembre e si concluderà domani. Per la tappa di Coppa a Tallin il ct Dario Chiadò ha convocato Rossella Fiamingo, Federica Isola, Roberta Marzani, Mara Navarria, Alberta Santuccio e l’udinese Giulia Rizzi. Quest’ultima gareggerà solo a livello individuale; per la gara a squadre il ct azzurro darà fiducia al quartetto che ha conquistato l’argento agli Europei e ai Mondiali dei mesi scorsi, quartetto di cui Mara Navarria è un caposaldo (la squadra sarà composta dunque da Rossella Fiamingo, Federica Isola, Mara Navarria e Alberta Santuccio). Venerdì 11 ci saranno le fasi preliminari, sabato 12 il tabellone principale fino alla finale; domenica 13 la gara a squadre. «Scenderò in pedana con il singolare direttamente sabato 12 – conclude Mara –. Per ranking sono già qualificata per i 64, e poi la domenica per la gara a squadre. La stagione sarà lunga e a marzo 2023 inizierà la qualifica per le prossime Olimpiadi di Parigi 2024. Con la testa sono già in modalità gara, perché sia la tappa di Tallinn che la successiva in Canada, a Vancouver, a dicembre, saranno due test fondamentali per arrivare pronte per la primavera».

È ormai agli sgoccioli anche il conto alla rovescia per l’inizio della stagione 2022/2023 della Coppa del Mondo di sciabola. La stagione internazionale inizierà con la tappa di Algeri, dove dal 10 al 13 novembre saranno in programma le prove individuali e a squadre. Tra le convocate dal responsabile d’arma Nicola Zanotti c’è anche la friulana Michela Battiston.