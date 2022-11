Udinese-Ajax, la partita della Storia

Sembra quasi un segno del destino che l’Udinese giochi la tredicesima giornata del suo campionato di venerdì sera esattamente a 25 anni di distanza da quella che in Friuli viene considerata la madre di tutte le partite: Udinese-Ajax.

La formazione schierata da Zaccheroni il 4 novembre del 1997 al Friuli contro l’Ajax

Quel giorno è cambiata la storia. Della club, della proprietà, della squadra, della città e della tifoseria. Il trasporto e la passione con cui i protagonisti di allora, si sono cimentati nel ricordare quella notte lo confermano. Ecco i loro messaggi e la mitica formazione di quel 4 novembre 1997

Udinese-Ajax è stata la partita che ha cambiato la storia dell'Udinese. Se Zico aveva fatto conoscere il Friuli in tutto il mondo, quella sera il mondo del calcio aveva visto all'opera una grande squadra che avrebbe meritato di passare il turno. Non ho mai più rivisto una simile atmosfera al Friuli.

Quel muro di bandiere bianconere che ci accolse all'ingresso in campo, l'annuncio delle formazioni con i nomi di noi giocatori gridato da tutto il pubblico. Che brividi! Allora come oggi. Abbiamo vinto la partita e siamo stati eliminati: non ho dormito per due giorni.

Ma la grandezza di quella squadra si è vista nei mesi successivi: potevamo abbatterci e invece abbiamo infilato una serie di vittorie che poi ci hanno permesso di chiudere il campionato al terzo posto. Eravamo proprio forti. Eravamo l'Udinese

Ci sono date che entrano nelle pagine dei libri, ci sono storie che vanno tramandate e ricordate, ci sono partite che vanno giocate



E poi ci siamo stati noi, una squadra di ragazzi che avevano voglia di stupire con un grande Presidente, un immenso Zaccheroni in panchina, ed una città ed un pubblico meraviglioso che ci ha adottati e spinti oltre ogni possibile traguardo.



Da oggi, 25 anni fa, Udine e l’Udinese saranno una Regione ed una squadra da conoscere ed ammirare

Ricordare Udinese-Ajax non è difficile. È stato un concentrato di emozioni, prima, durante e dopo la partita.

Prima c’era l’attesa dell’evento, del confronto, la voglia di misurarsi con un grande club. La città, addobbata a festa, negozi pieni di magliette, colori bianconeri ovunque… Sembrava una ricorrenza e invece ci si preparava ad accogliere l’Ajax.

Il Friuli era pieno, anzi strapieno, colmo di tifosi bianconeri che sventolavano le bandierine in segno di orgoglio: visto dal campo era stupendo. Quella era LA PARTITA, attesa da una vita, un apripista. Vincemmo 2-1 ma non bastò: anche le sconfitte, a volte, sono più belle di una vittoria.

Il ricordo è una sensazione bellissima: fu il primo passo di una società che stava crescendo. A me non piace molto vivere di ricordi ma le cose belle non si fa fatica a raccontarle. Quella fu una prima volta e come ogni prima volta non si dimentica.

Ogni tanto la riguardo ancora Udinese-Ajax e continuo a ripetermi: ma come abbiamo fatto a essere eliminati? Certo, io ho sbagliato il gol del 3-0 e a distanza di tempo ci ripenso ancora. Arrivai stanco alla conclusione dopo quel lungo scatto, ma soprattutto Van der Sar parò l'impossibile.

Furono grandi interventi suoi, non conclusioni poco precise nostre. Al di là del risultato finale resta il ricordo di una atmosfera indimenticabile: il Friuli quella sera sembrava contenere 80 mila persone non 42 mila. Era come stare a San Siro o all'Olimpico. Ho a casa la foto della nostra formazione prima del fischio d'inizio: sembriamo tutti tesissimi, invece eravamo concentrati e decisi a farcela.

L'avremmo meritato perché, dopo un po' di sofferenza nella gara di Amsterdam, nel ritorno dominammo. Doveva finire 5-1 quella partita. Il fatto che a 25 anni di distanza se ne parli ancora significa solo una cosa: che abbiamo lasciato un segno nella gente che quella sera era allo stadio e in tutti coloro che vogliono bene all'Udinese.

Sono già passati così tanti anni! Il ricordo però lo fa sembrare ieri: uno stadio stracolmo, bandierine bianconere come quelle biancorosse all’andata all’Amsterdam Arena… uno spettacolo prima, durante e dopo.



Ricordo soprattutto due cose: mentre ci cambiavamo, sentire il frastuono di uno stadio già esaurito ore prima del fischio di inizio ci faceva accapponare la pelle; non so quando lo rivedremo e dove. Eppoi quella sensazione, quella per cui tutti avevamo capito come la vita dell’Udinese stesse per cambiare e anche le nostre di conseguenza.



Dico sempre che sono arrivato a Udine da ragazzo e me ne sono andato da uomo. Ebbene, quella partita è stata uno dei punti di svolta, di un processo che ha portato l’Udinese a essere una realtà europea e la squadra a credere ancora di più in se stessa, tanto è vero che da quella Udinese sono cominciate carriere importanti per tutti.



A distanza di anni resta l’orgoglio, il senso di appartenenza, la fierezza di una squadra e della sua gente. C’è stato un pre Udinese-Ajax è un post. E noi c eravamo. Ogni tanto ci penso e provo emozione. Anni meravigliosi

Quella sera era magica. E non solo quella serata fantastica. Il periodo era da non dimenticare. Dopo la prima sfida ad Amsterdam, dove avremo capito di non essere meno combattivi, si affrontava la partita al Stadio Friuli con la massima fiducia in noi stessi.



Arrivando allo stadio si respirava un aria di grandi aspettative. Una di quelle sere che non poteva essere altro di fantastica. Uno stadio pieno ed una tifoseria da brividi. Sembrava tutto fatto x farci tutti sognare. Ci siamo sentiti forti ed uniti.



La partita era facile da giocare. Eravamo preparati in modi perfetti. La sensazione durante la gara era che non ci potevamo stancare mai. Specialmente dopo aver andato in vantaggio.



Poi la doccia fredda ci colpiva. Gol contro ed ora si doveva trova un terzo gol. E eravamo davvero vicini. Purtroppo l'ultimo pezzo di magia ci ha volto la schiena.

Delusione e orgoglio nello stesso tempo. Orgoglio di aver comunque fatto un risultato importante - orgoglioso di aver diviso una serata fantastica con tutta quella gente che era presente.

UdineseAjax non è solo una partita di pallone, è una parola da inserire nel vocabolario del calcio. Si pronuncia così tutta d’un fiato, senza pause. Una normale partita di calcio dura novanta minuti poco più, UdineseAjax, io la gioco ogni qualvolta rivedo qualche immagine alla televisione o si avvicina questo periodo. A volte mi chiedo se è solo semplice nostalgia degli anni passati e ogni volta mi rispondo che non è così.

È ancor più semplice consapevolezza di avere avuto il privilegio di averla giocata quella partita, di aver vissuto quell’emozione. Non credo di sbagliare affermando che molti dei 40mila che erano in tribuna quel giorno, compagni di squadra compresi, non rimarranno mai indifferenti nel ricordare il 4/11/1997, UdineseAjax.

La verità è che mi sono reso conto dell’importanza di questa partita solo nel tempo. Le emozioni vissute, l’aspettativa, l’attesa per questo evento che ha cambiato la storia dell’Udinese mi sono rimaste dentro…impresse a fuoco sulla pelle…sul cuore.



Lo stadio Friuli con il tutto esaurito, con 45mila bandierine vive, un entusiasmo che solo ora riconosco perché il mio essere professionista e performante mi hanno costretto ad essere chiuso, ermetico, distaccato. Ogni tanto provo il desiderio di rivedere la cassetta – rigorosamente in vhs – e allora sì che scappa una lacrima di gioia. E scatta l’orgoglio di aver indossato quella maglia e aver vissuto quei momenti indimenticabili.

È stato il momento più emozionante che abbia vissuto a Udine: lo stadio, le bandiere…il tifo, i tifosi, l’atmosfera, la squadra dell’ Ajax.



Una grande prestazione collettiva che meritava di più: la qualificazione. Però di fronte avevamo un certo Van der Sar (l’albatros) che ci ha tolto questo momento magico che meritava il Friuli! Per sempre rimarrà quella notte magica e i giorni prima della partita dove c’era un clima allucinante come qualcosa poteva accadere