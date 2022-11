Pordenone-Lecco, amici contro: Di Carlo ritroverà Luciano Foschi

Amici contro. La partita di domenica tra Pordenone e Lecco è anche la sfida tra Domenico Di Carlo e Luciano Foschi, tecnici delle rispettive squadre, legati da un rapporto di stima e in precedenza di collaborazione lavorativa.

Foschi, ex mister dei neroverdi da settembre a novembre 2014, è stato il “secondo” di Di Carlo in serie A al Chievo Verona e al Livorno. I due lavorarono in Veneto nella stagione 2011-2012, per poi essere esonerati all’inizio del torneo successivo. Si riunirono nel gennaio 2014 in Toscana, sempre in A, dove rimasero sino all’aprile del 2014. Da allora la strade si divisero, ma solo professionalmente.

Tra i due esiste un ottimo rapporto, tanto che non sono mancati i contatti tra i due quando Di Carlo decise la scorsa primavera di intraprendere la sua prima avventura in carriera in Friuli. Da parte sua Foschi ha parlato bene di un club in cui, nonostante sia stato poco tempo e non sia riuscito a raccogliere risultati, è stato capace di avere e poi mantenere ottimi rapporti.

Allora “Lucky” non riuscì a portare il Pordenone fuori dalla zona calda della classifica di Lega Pro, campionato in cui erano appena stati promossi. E quella del 2014 fu la prima esperienza da capo-allenatore di Foschi dopo la collaborazione con Di Carlo. Volle rimettersi in gioco e ripartì proprio dai neroverdi. E mentre la “iena” veniva esonerata dal Pordenone, Mimmo ripartì da Cesena in serie B. Le loro carriere da allora non si sono più incrociate.

L’attuale trainer del Lecco ha lavorato poi al Renate, a Livorno, Ravenna e a Carpi; l’attuale mister dei friulani invece ha guidato lo Spezia, il Novara, di nuovo il Chievo e il Vicenza.

Proprio sulla panchina del “Lane” incontrò da avversario per la prima e unica volta il suo “vecchio” vice, che allenava il Ravenna. Era il 17 novembre 2019, campionato di serie C, girone d’andata: vinsero i veneti per 1-0 al Menti grazie a un gol di Cappelletti. In campo anche un giocatore attualmente in forza al Pordenone, Matteo Bruscagin. La partita del girone di ritorno non si disputò, visto che il campionato si fermò per la pandemia di Covid-19.

Il match tra i due si ripropone al Teghil. Nell’occasione Foschi incontrerà i ramarri per la sua terza volta da avversario. Nel 2018-2019 quando era a Ravenna perse il primo incontro al Bottecchia (2-1) e pareggiò quello al Benelli (0-0). Non ha mai battuto la sua ex squadra e neppure il suo “capo” allenatore, dunque. Spezzerà l’incantesimo domenica?