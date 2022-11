Sottil: «Fare bene le ultime tre partite per chiudere l’anno da protagonisti»

Più di una promessa, un proclama. Perché quando Andrea Sottil dice: «Abbiamo voglia di fare bene in queste ultime tre partite per chiudere la prima parte di stagione da protagonisti», in realtà non annuncia solo l’intenzione di riprendere il feeling con la vittoria che all’Udinese manca da un mese e un giorno, ma anche l’intenzione di triplicare fino alla sfida di sabato 12 novembre, a Napoli, quel furore agonistico che gli è stato contestato domenica scorsa a Cremona, quando il tecnico era sobbalzato sulla poltroncina della sala stampa, rigettando al mittente l’osservazione di un’Udinese non più intensa e feroce, come invece era stata a settembre.

CONFRONTO

Eppure qualcosa non aveva proprio funzionato allo Zini, se è vero che... «dopo Cremona ci siamo confrontati come al solito. Nessuno è contento quando non si vince, fa parte del gioco del calcio. Nello spogliatoio però c’è serenità», ha ammesso ieri Sottil ai microfoni del canale della società, per poi proseguire: «Abbiamo lavorato bene. C’è consapevolezza dei nostri mezzi e sappiamo dove possiamo crescere e migliorare.

L’autostima è alta, e quando c’è la prestazione io sono sempre contento. L’obbligo di tutti noi, a cominciare da me, è quella di migliorare in ogni gara la prestazione di gioco, entrare in campo lucidi e affamati, come siamo sempre». Tutte parole che vanno a suffragare la volontà di cui sopra, come se l’ambiente avvertisse la sfida col Lecce come il primo impegno dei tre, da qui alla sosta Mondiale, da non fallire.

LEGAME

In effetti sarebbe brutto salutare la gente friulana senza i tre punti, nell’ultima sfida casalinga del 2022. «Giocheremo davanti ai nostri tifosi – dice Sottil –, e c’è stata molta compattezza e senso di appartenenza in questi giorni. L’abbiamo avvertita tutti. Ci teniamo tantissimo a fare un’altra grande prestazione e puntare a un risultato importante. La gente ha molto entusiasmo, è passionale e sa come trascinare la squadra, ma siamo noi per primi che dobbiamo trascinare le loro voci con una grande prestazione, umiltà e sacrificio».

SOLUZIONI

Dagli spalti al campo, Sottil ieri è stato diplomatico nel creare un po’ di pretattica al collega Baroni, vista la risposta sulle possibili soluzioni in mediana, dove mancherà l’infortunato Sandi Lovric, a cominciare da Samardzic: «Lazar si è conquistato sul campo la maglia da titolare perché è un giocatore molto importante sotto tutti i punti di vista, e ha margini di miglioramento incredibili. Può essere una soluzione, come può essere una soluzione Ehizibue, che ha caratteristiche tecniche e fisiche importanti. Pereyra per me è un giocatore universale, di altissimo livello che può ricoprire diverse zone del centrocampo. La squadra ha acquisito una propria identità, giornata dopo giornata, allenamento dopo allenamento, e la cosa più importante è fare bene queste ultime tre partite per chiudere la prima parte di stagione da protagonisti». Il finale è sugli avversari.

«Il Lecce è una buonissima squadra e ho grande rispetto. Baroni è un allenatore preparato e fa giocare la squadra con un’identità di gioco ben precisa».