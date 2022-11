Udinese, un’ora camminando: contro il Lecce è andata bene così

Un’ora passata ad arrivare dopo gli avversari. Non fenomeni, i giocatori del Lecce, gente con fame, con voglia di stupire. Tutti tranne Umtiti, lui si’ giocatore di altro livello finito dopo una serie di infortuni in Salento, e che finchè ha giocato non ha fatto vedere mai la palla a Beto.

Eppure, fino a un paio di settimane fa quelli che correvano il doppio degli altri erano i giocatori dell’Udinese ed era Beto che faceva venire il mal di testa ai difensori. È finita la benzina all’Udinese?

Sarebbe un po’ presto siamo solo a inizio novembre, per fortuna tra una settimana il campionato va in letargo. Sono già finite le motivazioni all’Udinese, vecchio problema in casa Pozzo?

L’Udinese non riesce più a vincere, contro il Lecce deve accontentarsi di un punto 04 Novembre 2022 Calcio serie A

No, è bastata una fiammata – e lì il Friuli ha spinto eccome, annotare – e, pur con valanghe di passaggi sbagliati o azioni confuse, è stato rimediato un pari che sarebbe stato troppo si fosse trasformato in vittoria anche perché i salentini hanno colpito due legni e fatto molto altro.

Ora bisogna di corsa riprogrammare testa e gambe. L’Udinese ha camminato per un’ora (Samardzic per 77’, peccato) e questo non va bene.

Infine fateci annotare una cosa: a bordo campo per Sky c’erano i due friulanissimi Marina Presello e Francesco Cosatti, la cui passione è nata sulla scia di Udinese-Ajax di 25 anni fa. Meraviglia di un periodo magico. —