Con le unghie e con i denti, l’Old Wild West batte la Fortitudo al Carnera

Con le unghie e con i denti. L’Old Wild West, spinta dai tifosi e con un ragazzo di Basiliano (Nobile) decisivo, batte una Fortitudo Bologna, orgogliosa come non mai. Una bella partita con la squadra di Boniciolli che continua ad avere nell’arco delle partita, grande discontinuità, ma vince. Con quella tripla siderale di Sherrill a 20” dalla fine che fa esplodere i tifosi.

“Al Carnera vola solo l’aquila bianconera”, ecco striscione della curva di casa finalmente stracolma (bravi). I tifosi della “Fossa” fortitudina, un centinaio, si fanno sentire: insulti reciproci a raffica. Clima da grandi occasioni. Coach Boniciolli fa partire all’inizio l’ex Palumbo e si gioca dalla panchina il pistolero Sherrill, un bell’andare. Ci sta poco però fuori Kashun perché il buon Mattia fa subito due falli.

Gioca lui e non Mian, in tribuna per scelta tecnica. E’ vero, non è al massimo, ma ricordate bene: se questa squadra vuol far strada crediamo non possa prescindere dall’ala di Moraro. Per la tensione (Gaspardo in primis), per l’orgoglio della Fortitudo, aquila spennacchiata ma con una delle migliori difese del campionato, e Udine ci mette qualche minuto a ingranare. Poi una zingarata di Sherrill e una magata di Briscoe, oltre a scaldare ancor di più il Carnera, mettono in ritmo i ragazzi del West. Che corrono e hanno un Cusin acciaccato ma efficace.

Del resto, avrai anche il chilometraggio alto ma se hai giocato Eurolega, Europei, marcato tipi come Gasol o Nowiizki, quei “cioccolatini” che ti passano i due americani dai quattro metri piedi a terra li metti a occhi chiusi. Fine primo quarto 17-9, differenza tra le due squadre, come da previsioni dopo aver visto anche la Effe a Cividale una settimana prima, al momento evidente. Difesa, rimbalzi, velocità: i tifosi della Fortitudo, encomiabili, cantano, il Carnera di più, l’Apu allunga. Perde per un attimo il filo, poi riallunga con due triple di Nobile (che festeggia il compleanno) e altrettante di Sherrill. Le prime di una partita in cui Udine va all’intervallo sul 41-28 con 4 su 12 da tre. Ma i 28 punti lasciati alla Fortitudo sono il solito marchio di fabbrica di Boniciolli.

Si riparte: assist al bacio di Cusin per Sherrill, poi tanti errori e la Fortitudo con un volpone come Aradori torna sotto: 45-38. Mai svegliare il cane che dorme, le partite quando si può si azzannano. E mentre lo speaker premia la baby fenomeno della ginnastica Tara Dragas, con un tempismo imperfetto, la Effe, rosicchia che ti rosicchia, si va a giocare la partita punto a punto andando all’ultimo mini-intervallo sul 54-54. Perché? Imbrigliata dalla difesa di Dalmonte, l’Apu, impallinata da Aradori (e non solo), ha subito punti 36 punti in 10’ dopo averne presi 28 in 20’. E se questa squadra non difende diventa normale. Un lungo supplementare che la Effe inizia meglio annusando l’impresa. Briscoe è impreciso, esita secondi per tirare una tripla solo soletto e la sbaglia, i suoi compagni balbettanti.

Per fortuna Pellegrino tira fuori dalla spazzatura punti e rimbalzi, Esposito tira fuori dal cilindro una super tripla in un momento delicatissimo (che attributi il paisà), Sherrill guida, il Carnera spinge. Ma Panni, Cucci e gli altri sono lì, portano una maglia gloriosa. Non mollano di un metro. Punto a punto. Un bellissimo finale di cui il Carnera avrebbe fatto a meno. Briscoe segna, Thornton pareggia.

Nobile? Dopo aver messo la museruola ad Aradori vitale tripla dall’angolo. Isaiah alza i giri del motore, Aradori mette ancora paura, a 1’40” dalla fine sbaglia la tripla del sorpasso . Esposito a 1’ dalla fine segna solo un libero, poi strappa un rimbalzo super. “Forza Udine” grida la folla proprio quando Sherrill segna una tripla siderale; 77-71. Finita, nonostante l’ultima zampata di Aradori “Chi non salta è bolognese” urla la curva di Udine. Quella di Bologna deve andare orgogliosa dell’orgoglio della sua squadra.