L’Udinese e gli infortunati: uno su tre (finora) ce la fa, è Lovric

Dovesse fare il verso a Gianni Morandi quando cantava “Uno su mille ce la fa”, Andrea Sottil oggi cambierebbe il ritornello tirando in ballo i suoi infortunati: uno su tre ce la farà per la trasferta di martedì sera in casa dello Spezia, Sandi Lovric.

Gli altri due sotto osservazione, Rodrigo Becao e Destiny Udogie, in questo momento sono più fuori che dentro la lista dei possibili convocati, lista che ha un misterioso asterisco accanto al nome di Jean-Victor Makengo.

Ottimismo

Riguarda essenzialmente il nazionale sloveno che a Cremona aveva avvertito, all’inizio della ripresa, un fastidio alla coscia destra e che aveva saggiamente segnalato alla panchina l’infortunio muscolare, venendo subito sostituito.

Una mossa provvidenziale, legata probabilmente alle esperienze passate, considerando che gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto nelle ore successive hanno evidenziato che non ha riportato alcuna lesione, ma che sta facendo i conti con un’infiammazione originata da una vecchia cicatrice ai muscoli flessori della gamba destra.

Ecco perché l’assenza contro il Lecce è stata a scopo precauzionale, per non correre rischi e valutare se effettivamente il fastidio è sparito, un segnale che darebbe il via libera a Lovric, una pedina preziosa per Sottil che venerdì ha dovuto schierare Jajalo per puntellare il centrocampo nella ripresa e non Makengo.

A sorpresa il franco-congolese è stato lasciato in panchina: si tratta perciò di una scelta tecnica, visto che non è stata emessa alcuna nota ufficiale da parte del club? Ecco l’asterisco che potrà essere chiarito soltanto dalla lista consegnata all’arbitro allo stadio Alberto Picco martedì sera.

Speranza

È legata fondamentalmente a Udogie. Se dobbiamo affidarci al gioco delle percentuali, a oggi Lovric avrebbe accanto al suo nome un 99% (scaramantico), mentre l’azzurrino sarebbe al 40% in virtù di un affaticamento muscolare ancora da conoscere nei contorni che consiglia prudenza, ma che toglie non poche soluzioni tattiche a Sottil che contro il Lecce ha dovuto inventarsi Pereyra esterno sinistro per rimpiazzare Udogie, indebolendo così la fascia destra senza poter rinforzare la mediana che era priva, come detto di Lovric. Se Destiny spera, Becao è davvero appeso a un filo, quello del tempo che stringe, una delle conseguenze del calendario da un Mondiale ormai alle porte.

Il brasiliano sta facendo i conti con lieve stiramento ai flessori della gamba destra, un infortunio accusato lo scorso 16 ottobre all’Olimpico di Roma, contro la Lazio, e che ha bisogno di almeno una ventina di giorni per guarire. Ma i segnali finora non sono tutti positivi e se vogliomo continuare a giocare con le percentuali siamo al 20%.