Maratonina di Pordenone, ecco la classifica dei vincitori: dominio africano in gara, tutta la città in festa

L’Africa ha ancora una volta apposto il suo marchio sulla Maratonina dei Borghi, organizzata dall’Associazione Sportiva Equipe e andata in scena lungo le strade cittadine. Ad arrivare davanti a tutti in piazza XX Settembre sono stati il keniano Dickson Simba Nyakundi e l’etiope Asmerawork Wolkeba, capaci di chiudere i 21,097 km rispettivamente in 1.01’48’’e 1.14’21’’. Di grande spessore il tempo del primo assoluto, che per soli 4 secondi ha mancato il record di una corsa giunta alla 16ª edizione. Le perfette condizioni climatiche hanno aiutato la performance di Nyakundi, che in riva al Noncello si è assicurato la settima vittoria sulla distanza del 2022. In precedenza si era imposto a Piacenza, Milano, Trieste, Treviso, Moena e Arezzo.

L’eccellente crono del keniano ha messo il punto esclamativo a una mezza maratona in cui molti sono usciti vincitori: i 284 atleti arrivati al traguardo, in primis, ma anche la città di Pordenone, che ha assecondato nel migliore dei modi un evento che coinvolge tutto il comune, se si tiene conto che il circuito tocca Borgo Colonna, Torre, San Giuliano, Borgo Meduna, San Gregorio e Borgo Cappuccini.

Il presidente del comitato organizzatore, Aldo Vignocchi, si è detto decisamente soddisfatto, mentre da parte del nuovo comandante della Polizia Locale Maurizio Zorzetto non è stata notata alcuna particolare protesta dai residenti. Segnalate solo alcune auto in divieto di sosta, fatte spostare. Efficaci anche le misure di sicurezza attuate sempre dal comitato organizzatore, supportato dai Comuni limitrofi di Cordenons e Porcia per quanto riguarda il prestito delle transenne. Un contributo fondamentale, che lo stesso Vignocchi aveva voluto sottolineare in la conferenza stampa. Non è soltanto la città a percepire l’importanza della Maratonina dei Borghi, ma anche i territori confinanti e le relative amministrazioni.

È stata, insomma, una vera e propria festa della sport, in cui non si è trascurato l’aspetto agonistico. Alle spalle del vincitore, tra gli uomini, hanno chiuso Frederich Kiptoo (1.04’39’’) e Rodgers Maiyo (1.07’19’’). Non è stato un arrivo in volata, a sottolineare ulteriormente la grande prova del primo assoluto.

Tra le donne, invece, dietro a Wolkeba si sono classificate Ronah Nyaboke (1.15’04’’) e Wanhury Ziporah Kingari (1.15’16’’). Più avvincente la gara “rosa”, visto che le prime tre sono arrivate al traguardo nel giro di sessanta secondi. Da notare che il terzetto ha completato la fatica rispettivamente all’ottavo, nono e decimo posto assoluto.

Tra i runner locali l’immarcescibile Giovanni Iommi ha detto ancora la sua, dimostrandosi il più rapido tra i pordenonesi: per il portacolori del Gp Livenza Sacile 12° posto assoluto con il crono di 1. 16’01’’. Tra le donne prima Wangui Esther Waweru dell’Atletica Brugnera Pordenone Friulintagli (1. 17’58’’), seguita da Alessandra Simoncello dell’Atletica Leone San Marco (società di Zoppola, 1. 26’20’’).