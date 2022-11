Old Wild West, Carnera esaurito per battere Bologna

Un palasport Carnera tutto esaurito, un avversario di rango come la Fortitudo e un primo posto da inseguire. È una domenica speciale per l’Apu Old Wild West, chiamata a lanciare il primo segnale importante al campionato.

DUBBI DI FORMAZIONE

Il punto interrogativo della vigilia è legato alla presenza di Marco Cusin. Ieri il pivot bianconero si è allenato, l’ematoma al polpaccio rimediato a Rimini sembra ormai alle spalle e la voglia di esserci è tanta.

Lo staff bianconero fa pretattica, il dubbio verrà sciolto soltanto stamattina. Sta bene anche Keshun Sherrill, che in settimana ha saltato un paio di allenamenti per un problema a un piede: il numero 73 ci sarà.

TEMI TATTICI

La Fortitudo ha individualità importanti, ma è palese che Udine ha un roster con maggiore qualità e profondità. Old Wild West superiore soprattutto nel pitturato, dove i bolognesi sembrano decisamente meno attrezzati.

Le armi migliori dei felsinei, infatti, sono nel settore esterni: Aradori e Thornton sono quelli che si prendono più tiri e sono anche gli unici che viaggiano in doppia cifra di media.

Per questo crediamo che in caso di recupero di Cusin il turnover non toccherà l’agente speciale Nobile, ineccepibile in difesa in quest’avvio di campionato. Sul fronte offensivo l’Apu può trarre grandi vantaggi dal quintetto più alto, con Gaspardo da “3” a sfruttare la sua fisicità.

A TUTTO GAS

È proprio l’ala di Vidulis a presentare la partita in casa bianconera: «La Fortitudo può contare su un grande realizzatore come Aradori, che ho già affrontato lo scorso anno da avversario in serie A.

Su di lui dovremo concentrare principalmente il focus della nostra difesa. Mi attendo una gara difficile, visto che i ragazzi di Dalmonte arriveranno ancora più affamati dopo il kappaò di Cividale.

In settimana abbiamo lavorato sulle difese in varie situazioni, è importante togliere fiducia ai punti di riferimento degli avversari».

COME SEGUIRLA

Con i biglietti ormai esauriti già in prevendita (3.500 i tifosi, palasport piccolo in questi casi), l’unico modo per assistere alla gara in diretta è cliccare su LnpPass sul sito della Lega Nazionale Pallacanestro, previa sottoscrizione dell’apposito abbonamento.

Le alternative sono il play by play, sempre sul sito Lnp, oppure gli aggiornamenti a ogni quarto sui social network Apu.