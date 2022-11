Pordenone in campo: Di Carlo e Foschi amici-rivali in una sfida con vista sulla vetta

Una sfida intrisa di profumi. Il più intenso quello del primato che dista appena due punti per entrambe, Pordenone e Lecco, oggi attese protagoniste allo stadio Teghil di Lignano.

Più sfumato, ma nemmeno troppo, quello dell’amicizia che lega i due allenatori, Domenico Di Carlo e Luciano Foschi, non soltanto accomunati dai colori neroverdi, ma un tempo non troppo lontano assieme, nelle rispettive vesti di allenatore e vice, in serie A sulle panchine di Chievo e Livorno.

«Luis – così il tecnico del Pordenone chiama l’amico-rivale – è un allenatore molto preparato. Da quando è arrivato (al posto di Alessio Tacchinardi, ndr), il Lecco sta facendo bene. Sono contento di rivederlo e abbracciarlo».

Ma con un avvertimento: «Il mio Pordenone alla lunga ha le qualità per prevalere su una squadra pur ben organizzata come il Lecco».

Si avvicinano a questa gara con stati d’animo opposti le due squadre. Il Pordenone è reduce dalla larga e convincente vittoria di Crema, mentre il Lecco, al cospetto del Trento di Tedino, è incappato in una sconfitta che ha spezzato una serie d’oro di quattro successi di fila.

«Cosa vorrei rivedere del successo sulla Pergolettese? Lo stesso spirito di squadra». Non ha dubbi nel rispondere Di Carlo, che aggiunge: «Quando il collettivo si muove come sa, anche i singoli si esaltano. Mi aspetto questo tipo di atteggiamento anche con il Lecco. Ma senza frenesia.

Dobbiamo giocare con testa ed equilibrio, aspettando il momento giusto per colpire. E sfruttando i pochi spazi che ci saranno concessi».

Come? «Facendo girare la palla velocemente. Un possesso lento sarebbe controproducente per noi e favorirebbe loro».

Lucido come di consueto nell’analisi del match, Di Carlo si concede un sorriso pensando all’infermeria che finalmente si sta svuotando.

«Deli e Pinato sono a disposizione – afferma raggiante il tecnico del Pordenone –, mentre Palombi, Pirrello e Andreoni sono vicini al rientro. Nell’arco di un paio di settimane potremmo avere molte più soluzioni da sfruttare». Nell’attesa, oggi, in questo big match tra due delle tre (la terza è il Novara) inseguitrici della capolista Renate, l’allenatore neroverde dovrebbe riproporre dal primo minuto soltanto Pinato, con Deli inizialmente in panchina e Zammarini confermato nel ruolo di trequartista alle spalle del duo Dubickas-Candellone.

Dall’altra parte, rispetto al match perso con il Trento, Foschi è costretto a rimpiazzare il terzino Celjak: tra i papabili per sostituirlo il figlio d’arte Christian Maldini. Possibili anche i rientri di Maldonado e Zuccon nel reparto di mezzo.

Oggi entrambe le formazioni entreranno in campo con una maglietta promozionale del Gruppo giovani della sezione pordenonese dell’Associazione friulana donatori di sangue, che Di Carlo ha già indossato nel consueto videomessaggio alla stampa della vigilia.