Mal di trasferta: la Gesteco cerca la ricetta giusta per guarire

Il mal di trasferta continua ad affliggere le Eagles. A causare loro vertigini, impedendo così ai ragazzi di coach Pillastrini di superare, nel proprio volo, le oscillazioni che i match fuori casa immancabilmente riservano, tra pressione del tifo avverso e, soprattutto, sbalzi di intensità agonistica.

Così, su tre incontri giocati lontano dal PalaGesteco in questo nuovo campionato di A2, Chiera e compagni hanno subìto altrettante sconfitte, soffrendo dei più comuni sintomi da cinetosi cestistica.

A Mantova i primi disturbi, lievi. Emersi nel finale: un mancato rimbalzo, alcuni errori a canestro. E quella palla persa al fotofinish che è risultata fatale. L’acutizzarsi del problema a Pistoia. In un volo ad alta quota, va detto, considerato il valore del club opposto ai ducali.

Per due quarti e mezzo la squadra friulana è riuscita a pareggiare la forza d’urto toscana, rispondendo a Varnado&Co grazie a un gioco d’insieme e all’inedita, ma efficace, difesa a zona pensata per l’occasione da coach Pilla. Poi eccoli, i turbamenti, espressi in primis da un calo di attenzione su ambo i lati del campo. Pistoia così ha allungato.

Un po’ come domenica ha fatto Cento, seppur nell’arco di un frangente di tempo più circoscritto. Ha avuto maggior durata, infatti, la resistenza dei gialloblu sul parquet della Milwaukee Dinelli Arena. Di una trentina di minuti, in tal caso, l’autonomia di fronte agli attacchi dei vari Marks, Zampini e Moreno.

Poi il black-out: non tale da permettere alla Tramec di seminare i friulani a +20 (o +19, guardando al match con Pistoia), ma sufficiente a invalidare ogni pretesa di rimonta ducale.

«Bisogna valutare la partita con il giusto equilibrio», ha detto, nel post-gara, il presidente Ueb Davide Micalich. E come dargli torto: il calendario, in quest’ottica, non ha certo aiutato la Gesteco, ponendo sul suo cammino esterno due avversarie d’alta classifica. D’altra classifica: non quella a cui punta Cividale. La prossima uscita? A Forlì, giusto per restare in tema.