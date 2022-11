Pordenone, chiaro segnale al campionato: è quella neroverde la squadra da battere

La classifica è molto corta, tanto che anche il Vicenza, undicesimo con 17 punti, è ancora in gioco: a ben guardare dista solo sei lunghezze dalla vetta.

Certo è che il Pordenone, negli ultimi due turni, ha lanciato un chiaro segnale: siamo noi la squadra da battere.

Con il campionato entrato nel vivo, la formazione di Domenico Di Carlo non solo si è ripresa la testa della classifica, ma l’ha fatto con una forza inaudita, travolgendo prima la Pergolettese e poi il Lecco con dieci gol in totale.

Mai, nella storia recente del club, era capitato di assistere a due goleade di fila, firmate non tanto con la bellezza del gioco, quanto con una superiorità fisica e mentale devastante. La sensazione è che nell’ultimo periodo si sia creata l’alchimia giusta tra calciatori e staff.

L’ABBRACCIO

Sarà un caso, ma lunedì 7 novembre alcuni profili social dei calciatori neroverdi ponevano l’accento sul gruppo. “Insieme siamo più forti”, ha scritto il capitano Sasà Burrai mentre il suo vice, Alessandro Bassoli, ha usato le parole “All together”, cioè tutti assieme.

Quel “tutti assieme” si è visto in particolare in campo, dopo i gol realizzati da Edgaras Dubickas, attaccante lituano finalmente esploso. Alle sue reti c’è stato un abbraccio collettivo, che ha messo assieme i titolari e i calciatori che sedevano in panchina.

È evidente, al di là di ogni parola di circostanza, che i componenti del gruppo squadra remino verso un’unica direzione. Si tratta dell’aspetto che fa girare la chiave, perché ogni formazione di vertice in categoria possiede giocatori di qualità.

Deve però crearsi quella chimica tra professionisti che ti permette di andare oltre le difficoltà. Se qualcuno non fosse ancora convinto di questo, può andare a rivedere lo sviluppo del primo tempo del Pordenone col Lecco.

La squadra di Di Carlo ha avuto dopo soli 120 secondi l’opportunità di andare sull’1-0 con il calcio di rigore ottenuto da Torrasi. Burrai ha fallito la trasformazione ma lui, assieme ai suoi compagni, non si è fatto schiacciare dall’errore.

Tutti hanno mantenuto alta la concentrazione sulla sfida e su ciò bisognava fare. E dopo pochi minuti sono arrivate le splendide reti di Pinato e Dubickas, che hanno incanalato la sfida sui binari giusti.

GRUPPO

Le analogie con i grandi spogliatoi neroverdi del passato vengono da sé: il piacere di stare assieme dei calciatori del Pordenone capace di salire in C (nel 2014) e di conquistare la promozione in B (nel 2019) sono ricordate da tutti i tifosi.

Anche Sasà Burrai, nell’intervista rilasciata dopo la sfida col Lecco, ha rivelato che questo gruppo ha voglia di stare assieme e di ritrovarsi al campo per allenarsi.

Altrimenti, va detto, non sarebbe stato in grado di superare un momento difficile come quello passato a metà ottobre, tra risultati che non arrivavano e i continui infortuni. I ramarri hanno il vento in poppa, ma bisogna continuare a navigare. La tappa di Piacenza di sabato non va fallita.