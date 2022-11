Tennistavolo paralimpico, Giada Rossi è campionessa del mondo di doppio

Giada Rossi è campionessa del mondo di doppio di tennistavolo paralimpico per la seconda volta consecutiva. Dopo il titolo del 2017 a Bratislava, martedì 8 novembre, a Granada, ha conquistato la medaglia d'oro con Michela Brunelli in un'accesa finale contro la Thailandia vinta per 3-1.

Un match fantastico, con l'ultimo punto conquistato da Giada grazie a una risposta velenosa sull'effetto avversario. Un punto d'oro, cui è seguita l'esultanza dei tifosi italiani, che per giorni le hanno dato supporto. E non è finita perchè, alle 11.30, c'è la finale del doppio misto, specialità nuova nel programma. Rossi esordirà invece in singolare soltanto giovedì, alle 18.15.

La finale del doppio è stata molto interessante dal punto di vista tecnico, con le due squadre che non si sono risparmiate. Alle azzurre erano opposte le eterne rivali thailandesi Chilchitraryak Bootwansirina e Dararat Asayut. Perso il primo set ai vantaggi per 12-14, Brunelli e Rossi hanno inanellato un set dopo l'altro, imponendosi per 12-10, 14-12 e infine per 11-4.

Ma è stato il terzo set quello decisivo, nel quale Rossi e Brunelli dapprima si sono fatte rimontare dopo un vantaggio di 3 punti a metà parziale. Ai vantaggi la concretezza e il sangue freddo di Rossi hanno fatto al differenza. Poi nel quarto l'apoteosi, l'esultanza e via verso la seconda finale mondiale della giornata.