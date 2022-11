Pordenone, Dubickas e Vieversys promettono spettacolo e risultati

Uno è appena arrivato in città e, col tempo, punta a conquistare il PalaCrisafulli. L’altro, pur essendo in Friuli da qualche mese, da pochi giorni si è preso la squadra in braccio. In comune hanno la nazionalità, che raramente si incrocia in questo spicchio d’Italia. All’attacco di Pordenone arrivano due lituani: sono Justas Vieversys, nuova guardia del Sistema Horm, ed Edgaras Dubickas, centravanti del Pordenone, capace di segnare tre gol nelle ultime due partite.

Classe 2000 il primo, classe 1996 il secondo, i due ancora non si conoscono. Lo faranno presto, perché oltre alla bandiera hanno in comune la passione per la pallacanestro. E non potrebbe essere altrimenti, visto che l’ex Repubblica sovietica è il templio europeo del basket.

Infatti Dubickas, prima di dedicarsi tout-court al calcio, frequentava il canestro a Marijampolé, la cittadina da cui proviene, che si trova a Nordovest della Lituania. Oltre a essere vicinissima al confine polacco, la località è a soli 50 minuti d’auto da Kaunas, uno dei centri più importanti del Paese e in particolare sede dello Zalgiris, club che ha scritto la storia della palla a spicchi nazionale. Il numero 7 del Pordenone si è detto grande tifoso dei biancoverdi, che segue in particolare in Eurolega.

E quando ancora abitava a Marijampolé, frequentava spesso la Zalgirio arena. Presidente della società è il leggendario Arvydas Sabonis, nato a Kaunas e cresciuto nello Zalgiris, la cui maglia ha indossato prima di passare in Spagna (al Vallodolid e al Real Madrid) e successivamente nella Nba ai Portland Trail Blazers. Dubickas non ha nascosto che un giorno farà un salto al PalaCrisafulli: bisogna credergli, visto il suo interesse ma anche per la curiosità di supportare dal vivo un suo connazionale.

Con la propria terra d’origine il centravanti dei ramarri mantiene un rapporto speciale. Ci tiene molto alla nazionale, in cui ha giocato quattro volte. È però molto concentrato sul Pordenone. Era stato infatti convocato per gli ultimi incontri della selezione, disputati un mese fa, ma ha scelto di rifiutare la chiamata per integrarsi maggiormente nella sua nuova squadra, a cui si è aggregato soltanto lo scorso agosto. Una scelta che è stata apprezzata dai dirigenti al De Marchi, che hanno puntato sulle qualità morali del ragazzo oltre che sul talento del calciatore. “Dubi” è molto legato a Tomas Danilevicius, attuale presidente della Federcalcio lituana e, in particolare, ex centravanti di Bologna, Parma e Livorno. Proprio nella città labronica il giocatore dei neroverdi ha militato in passato. E nel suo soggiorno livornese, ha vissuto nella casa di Danilevicius.

Edgaras è da otto anni in Italia, torna a casa al massimo due volte l’anno, ma il legame col proprio Paese, come si vede, è ancora forte.