Rota, chiamatelo mister assist: «Mi fanno bene le responsabilità»

Lo chiamano “mago”, ma non ha bacchetta. Né tantomeno capacità occulte per scagliare ai suoi avversari fatture. Eppur fattura, Eugenio Rota: a referto.

Punti, certo, ma, soprattutto, tanti, tanti assist. Non a caso, allora, l’Mvp dell’ultima Serie B è in testa al Girone Rosso per passaggi vincenti forniti ai compagni.

Di 5,7 la media che gli consente, al momento, di stare davanti a esperti del settore come Matteo Fantinelli (5,2), play della Fortitudo, o il bianconero di marca Apu Keshun Sherrill (4,4). Fa lievitare il pallone, Rota, ed estrae dal cilindro i suoi colpi.

Anche all’interno di un campionato per lui pressoché inedito, un palco assaggiato a Treviso, e calcato, prima del suo approdo in Friuli, a Piacenza, sponda Assigeco.

«Da quelle prime esperienze – rivela il giocatore – molto è cambiato». Moltissimo: ora, il classe ’99 è fra i trascinatori di una fra le rivelazioni del torneo cadetto. «Adesso ho una responsabilità senz’altro maggiore. Questa situazione, però, non mi mette in difficoltà, anzi, mi dà una mano. Mi rende persino le cose più facili».

E, di rimando, è lui spesso a rendere più facile le cose ai compagni. Si pensi al match con la Fortitudo, ai suoi sette assist conditi da altrettanti, pesantissimi, punti; o alla sfida con Chieti, all’esordio dei suoi in campionato: anticipo su Jackson proprio sul filo di lana e palla in cassaforte per il primo, storico successo delle Eagles in A2.

Ma al di là di ogni numero o azione, è prezioso il lavoro oscuro messo in campo in ciascun incontro dal play, operato sempre al servizio del gioco corale di coach Pillastrini. «Diciamo che sto cercando di essere sempre me stesso – semplifica lui – ed effettivamente, per ora, non sta andando male».

Non fosse, tuttavia, per quelle sconfitte in trasferta: «Fuori casa stiamo facendo più fatica, è vero, ma è altrettanto vero che abbiamo affrontato formazioni tra le più forti del girone. In ogni caso, adesso, sarà fondamentale prolungare la nostra striscia positiva a Cividale».

Sabato, contro Nardò: «È una nostra concorrente, ha molto talento. La loro vittoria su Forlì dimostra che sono in grado di fare grandi cose. Dovremo fare una partita importante».