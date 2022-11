Udinese, un mese di occasioni gettate al vento

È passato un mese tra Atalanta e Spezia. Un mese di occasioni gettate al vento, quasi per obbedire alla legge del contrappasso, visto che l’Udinese a settembre e fino alla prima partita di ottobre aveva sfruttato non poco i minuti finali delle partite contro Sassuolo (al 91’ Samardzic, poi Beto al 93’), Inter (Bijol all’84’, rete finale di Arslan al 93’) e Verona (ancora Bijol al 93’).

Insomma aveva spremuto 9 punti sul filo di lana, così come ne ha persi per strada almeno altrettanti tra traverse e occasioni – anche clamorose – fallite in zona Cesarini, o quasi.

Come detto si può cominciare proprio dall’incrocio con l’Atalanta, sfida d’alta classifica che terminò sul 2-2, un pareggio pirotecnico alimentato dalla vitalità dell’Udinese nel quadro di un finale di una partita che fu definita da tutti «spettacolare», «inglese».

Con la Dea avanti di due gol, la squadra di Andrea Sottil riuscì prima ad accorciare le distanze con una punizione di Deulofeu, poi agguantò gli avversari a meno di un quarto d’ora dal novantesimo minuto, grazie a una volée di Nehuen Perez.

E nel finale ecco la palla d’oro, dopo uno scambio in velocità con Samardzic che libera Arslan in area lanciato verso la porta atalantina: diagonale sul fondo.

Le occasioni degli ultimi minuti sono quelle più “pesanti” in termini di rimpianti, perché avrebbero davvero inciso sul risultato.

È successo anche all’Olimpico nel successivo scontro diretto in zona Europa, quando Deulofeu centra una traversa, traversa che l’Udinese aveva baciato anche nell’altra metà campo, nel primo tempo con Samardzic.

Due “legni” pesanti in se si pensa che finì 1-1. Dopo la sosta qualche rimpianto anche contro di Torino, nella partita persa che, come ha confessato lo stesso Sottil, «brucia un po’».

In quei 90 minuti (e oltre) Deulofeu si è mangiato il possibile 2-1 allo scoccare dell’ora di gioco, ma anche Beto può rammaricarsi per una conclusione deviata in tuffo dal portiere avversario Milinkovic in pieno recupero.

Nel recupero anche lo spreco più evidente, quello di Cremona, al termine di una gara giochicchiata dall’Udinese che avrebbe potuto valere l’intera posta in palio se Deulofeu non avesse spedito alle in tribuna il pallone dell’1-0 nel contropiede prima del triplice finale.

Meno clamorosa l’azione dell’assalto finale al Lecce con Pereyra davanti al portiere, tutto sommato casuale, invece, quasi estemporanea, la traversa colpita da Walace nel recupero della Spezia, dove la partita avrebbe potuto “girare” ben prima, visto che dopo venti minuti è stato annullato un gol a Success, quello del possibile vantaggio, per un fuorigioco di pochi centimetri.

Ecco i rimpianti di un mese, anche se il calcio non si fa con le supposizioni. Contano i fatti. I 24 punti in classica. Pure questo l’ha detto Sottil interpellato al riguardo. E se c’è un particolare che è piaciuto alla Spezia questo è stato il realismo del tecnico.